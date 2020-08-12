نائب محافظ القليوبية يتابع انتخابات مجلس الشيوخ بشبرا الخيمة.. صور

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية لمتابعة سير أعمال انتخابات مجلس الشيوخ بعدد من اللجان بحى غرب شبرا الخيمة يرافقه الدكتور عثمان شعلان رئيس الحي.







وشهدت لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة القليوبية اليوم الأربعاء، توافد مواطني المحافظة لليوم الثاني على التوالي للإدلاء بأصواتهم حيث شهدت اللجان هدوءا في الساعات الأولى منذ فتح أبوابها أمام الناخبين.



واستقبلت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ، حيث يبلغ إجمالي عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة يقدر بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.



وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات مؤكدا توافر كافة سبل الراحة لأفراد القوات بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة وظهور القليوبية بالشكل الحضاري.

واطمئن حماد خلال جولته على سير إنتظام اللجان الانتخابية والإجراءات التى اتخذتها المحافظة لتامين الانتخابات وتوفير كافة وسائل الراحة للناخبين.