بعد عودة النشاط.. مهرجانات للألعاب الإلكترونية بالتعاون مع الأندية

أعلن الاتحاد المصرى للألعاب الإلكترونية عن تنظيم مهرجانات لكرة القدم الإلكترونية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع الأندية المصرية الجماهيرية بمناسبة عودة النشاط وانحسار جائحة كورونا.





وقال شريف عبد الباقى رئيس الاتحاد، إن المهرجانات الصيفية فرصة لتحقيق مزيد من التعاون بين الاتحاد والأندية المصرية لتشجيعها على تكوين لجان وفرق للرياضات الرقمية التي حازت على اهتمام الشباب فى العالم، والتعريف بالبطولات والأنشطة التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الفترة القادمة، حيث سيعلن عن خطته الصيفية الاسبوع المقبل والمقرر لها ان تتم بالتعاون مع الاتحاد المصرى للجامعات وأندية القرن والاتحاد المصرى لمراكز الشباب.





وأشار عبد الباقى أن كافة الإجراءات الاحترازية سيتم اتخاذها خلال المسابقات للحفاظ على اللاعبين، وقد تم إسناد الإشراف على المهرجانات للجنة من الأستاذ محمد ورده والمهندس عبدالله جمال رئيس لجنة المسابقات والاستاذة أمنية يحيى والاستاذة رنا عبدالرحمن.





والأندية المرشحة للمشاركة فى هذه المهرجان والتى سبق لها التعاون مع الاتحاد خلال السنوات الماضية هي النادى والصيد والاهلى والزمالك والجزيرة والترسانة والزهور واكتوبر والشيخ زايد والإعلاميين والشمس وهليوبوليس والقاهرة وحدائق الاهرام والمعادى والتوفيقية ونادى الشرقية و٥ اندية بالإسكندرية.