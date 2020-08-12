تحصنوا بالعلم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أوائل الثانوية الأزهرية على نجاحهم وتفوقهم.









وأضاف شيخ الأزهر، فى منشور له عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلًا: "أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف، سائلًا المولى عز وجل لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق.







