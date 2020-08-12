AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

تحصنوا بالعلم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:49 م
الإمام الأكبر الدكتور
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
Advertisements
إيمان طلعت
هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أوائل الثانوية الأزهرية على نجاحهم وتفوقهم. 


وأضاف شيخ الأزهر، فى منشور له عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلًا: "أهنئ أبنائي وبناتي أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف، سائلًا المولى عز وجل لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق.


وتابع قائلًا: "نصيحتي إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية: «اجعلوا من التفوق في التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصَّنوا بالعلم، فهو سبيل الرقي والتقدم للأوطان».
تحصنوا بالعلم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية
تحصنوا بالعلم.. شيخ الأزهر يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الوادي الجديد الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية

ترشيحاتنا

فلاديمير بوتين يتسبب في تراجع أسعار الذهب في مصر 57 جنيها لكل جرام.. تفاصيل

بالونات غزة تخترق المنظومة الأمنية..انتشار الحرائق في إسرائيل

بسبب برشلونة والبايرن.. الجبلاية تخاطب الأمن لتقديم لقاء الأهلي والإنتاج بالدورى

طفل 12 عامًا يتعرض للتجويع والإذلال على يد والده وزوجاته الثلاث لمدة عامين.. صور

فى أزمة أتوبيس القمة.. التقرير الأمنى يدين الزمالك والجبلاية تتمسك بالعقوبة

غيبوبة ووفاة.. احذر تعاطي الترامادول يتسبب في آثار جانبية خطيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الميزان يعطيك قياس وزن خاطئ في 4 حالات.. تعرف عليها

شاهد.. الشرطة فى مساعدة الناخبين ومأموريات لنقل كبار السن والمرضى

في اليوم العالمي للشباب.. تعرف على تاريخه وأهدافه وسبب اختيار يوم 12 أغسطس للاحتفال به