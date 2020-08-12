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أخبار العالم

بسبب جرائم أنقرة.. إلغاء جميع زيارات المسئولين الأتراك إلى الأراضي العراقية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، إلغاء جميع زيارات المسئولين الأتراك إلى الأراضي العراقية في الوقت الحالي بسبب الجرائم التي ترتكبها أنقرة. 


وكانت الخارجية العراقية أعلنت استدعاء السفير التركي على خلفية الخروقات التركية في شمال العراق. 


وقالت الخارجية العراقية إنها سلمت السفير التركي مذكرة تحمل أنقرة المسئولية عن الاعتداء في شمال العراق. 


وأضافت أنها طالبت أنقرة بتوضيح ملابسات مقتل ضابطين وجندي عراقي ومحاسبة المعتدين. 


وأدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، استهداف طائرة مُسيرة تركية لإحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة "سيدكان" شمال العراق يوم أمس، مما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين، وبما يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة العراق الشقيق، وتهديدًا جديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي.
 

وشمل البيان تقديم خالص تعازي مصر لأسر الضحايا وللجيش العراقي الباسل. كما تضمّن البيان التأكيد على تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.
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