AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يضم 7 ناشئين للتدريبات الجماعية استعدادا لمصر المقاصة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 07:59 م
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بالنادي الزمالك على ضم 7 ناشئين للتدريبات الجماعية للفريق، المقامة حاليًا على  ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهات الفريق المحلية المقبلة


ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة ضد مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


وشهد المران مشاركة كل من حسام أشرف، أسامة فيصل، حسام عبد المجيد، حاتم محمد، سيف جعفر، محمد حسام، ياسين مرعي.


وقام الفرنسي كارتيرون بمنح اللاعبين الناشئين بعض التعليمات الفنية من أجل تنفيذها في المران.


يسعى المدرب إلى الاستفادة من المواهب الشابة خلال الفترة القادمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناشئو الزمالك تحت كشاف كارتيرون

ماذا تغير فى الزمالك بعد توقف كورونا؟.. 5 مباريات أظهرت الكثير

الزمالك يواصل تدريباته غدا بملعب النادي

الزمالك يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة مصر المقاصة

ترشيحاتنا

بعد انفجار بيروت.. أمريكا تستعد لفرض عقوبات على حزب الله.. تفاصيل

تحرك سري لأوروبا.. كيف خطف بيراميدز رمضان صبحي من الأهلي؟

بعدما بات قريبا من بيراميدز| رمضان صبحي يكلف خزينة الأهلي 34 مليون جنيه فى 9 مباريات

قصة كفاح.. والدة الأولى على الثانوية الأزهرية: ابنتي فقدت البصر بعد 3 أشهر من ولادتها

قرار جديد من الحكومة لحاملي البطاقات التموينية

المستشار عبدالله عمر شوضة رئيسا لمحكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت.. ريهام أيمن بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد

خبير تجميل يقدم نصائح للمكياج المناسب في ظل أزمة كورونا

علاج التهاب الحلق.. دون أدوية