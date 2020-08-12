الزمالك يضم 7 ناشئين للتدريبات الجماعية استعدادا لمصر المقاصة

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بالنادي الزمالك على ضم 7 ناشئين للتدريبات الجماعية للفريق، المقامة حاليًا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهات الفريق المحلية المقبلة









ويستعد الزمالك لخوض مباراته المقبلة ضد مصر المقاصة في تمام الثامنة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة 19 من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.









وشهد المران مشاركة كل من حسام أشرف، أسامة فيصل، حسام عبد المجيد، حاتم محمد، سيف جعفر، محمد حسام، ياسين مرعي.









وقام الفرنسي كارتيرون بمنح اللاعبين الناشئين بعض التعليمات الفنية من أجل تنفيذها في المران.









يسعى المدرب إلى الاستفادة من المواهب الشابة خلال الفترة القادمة.