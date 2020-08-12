الأولى على الثانوية الأزهرية: حسيت إنه مقلب من الفرحة.. والفضل في تفوقي يرجع لـ 3 أسباب

قالت الطالبة ندا محمد حامد فرحات، الأولى مكرر علمي علىالثانوية الأزهرية، بمحافظة الغربية، أنها أثناء الامتحانات لم يكن يسيطر عليها أي توتر نفسي مطلقًا، معبرة ً عن سعادتها بحصولها على المركز الأول بنسبة 100%.





وأضافت " ندا" في تصريح لـ " صدى البلد" : " عندما علمت أني الأول مكرر على الثانوية الأزهرية علمي حسيت إنه مقلب من الفرح، ووالدتي ضغطها ارتفع من الصدمة والاندهاش".







ولفتت الأولي على الثانوية الأزهرية: " يرجع الفضل في تفوقي إلى الله - سبحانه وتعالى- أولًا، ثم دعوات أهلي وخاصة والدتي ثانيًا، ثم اجتهادي يأتي في المرتبة الأخيرة".





و أشارت إلي سعادتها أيضًا بالفرحة العارمة التي حدثت بين أهلها وابناء قريتها كافة إثر تفوقها وحصولها على المركز الأول - الشعبة العلمية-.

من جهته، هنأ شيخ الأزهر الشريف أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية عبر حساباته الشخصية على فيسبوك وتويتر، قائلًا: «أهنئ أبنائى وبناتى أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية على نجاحهم المشرف وأتمنى لهم ولجميع الطلاب المزيد من التفوق. نصيحتى إلى طلاب أمتنا العربية والإسلامية، اجعلوا من التفوق فى التعليم هدفًا، وابذلوا له ما استطعتم من الجهد والمثابرة، وتحصنوا بالعلم فهو سبيل الرقى والتقدم للأوطان».





كما هنأ فضيلته، اليوم الأربعاء، الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى فى الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك عبر اتصالات هاتفية بالأول من الشعب المختلفة (العلمي، الأدبي، الشعبة إسلامية) على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 2019- 2020.





وأشاد شيخ الأزهر خلال اتصاله بالأوائل بتفوقهم وما بذلوه من جهد حتى يصلوا لهذا المستوى، معربًا عن تمنياته للطلاب الأوائل ولجميع الطلاب بمستقبل واعد ومشرق فى خدمة دينهم ووطنهم.

ونصح أبناءه الطلاب بأن يواصلوا التميز والتفوق، ولا يتوقفوا عن الاجتهاد فى طلب العلم وحصد المراكز الأولى دائمًا، ومرافقة أهل العلم ومجالسة العلماء، حتى يسهموا فى تحقيق الخير والسلام لكل الناس، ويرتقوا بمكانة هذه الأمة بين الأمم.





وقدَّم شيخ الأزهر الشكر لأولياء أمور الطلاب الأوائل على جهودهم فى رعاية أبنائهم وتوفير الجو المناسب لتفوقهم، فى ظل الظروف التى مر بها العالم أجمع خلال هذا العام من انتشار لوباء «كورونا» وتداعياته على المجتمعات، مؤكدا أن تربية وتعليم أبنائهم هو أفضل استثمار فى حياتهم، حتى يسهموا فى بناء مستقبل هذا الوطن وصناعة حضارته وتقدمه.