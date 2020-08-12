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سيارات

4 نصائح مهمة قبل تركيب صندوق سقف للسيارة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:02 م
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من قائدي السيارات قبل السفر، والرحلات يلجأون إلى تركيب صندوق سقف للسيارة وذلك من أجل توفير مساحة تخزين إضافية لاصطحاب المزيد من الامتعة والأغراض.


ولكن قبل أن تفكر في شراء صندوق سقف للسيارة يجب التحقق من الموديل المناسب للسيارة، والإلتزام بعدة معايير مهمة وهي:


1-  حمل سقف السيارة يختلف من سيارة لأخرى ، ولكنه يتراوح بين 30 إلى 100 كجم ، ويشتمل الصندوق على حامل تثبيت، يجب التأكد قبل الشراء من إمكانية تركيب الصندوق على السيارة .


2- يجب وضع مواد التنجيد مثل أكياس النوم والبطانيات في الأسفل ، وفوقها الامتعة الثقيلة وذلك كي لا تخترق الاجسام المدببة جسم سقف السيارة.

 
3-    على قائد السيارة أن يعلم أن صندوق الأمتعة يزيد من استهلاك السيارة من الوقود ، والسبب زيادة مقاومة السيارة للهواء بسبب وزن السيارة .


4-    يؤثر أيضا صندوق الامتعة على سلوك القيادة ، لأن السطح الجانبي الأكثر حملا  في السيارة أكثر تأثرا بالرياح الجانبية.

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