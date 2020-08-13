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عبد المنعم سعيد: مجلس الشيوخ سيكون به خبرات كبيرة تساعد في إقرار التشريعات.. فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:01 ص
عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، إن الريف أكثر نشاطا من المدن والمرأة أكثر نشاطا وإقبالا من الرجل في الانتخابات .

وأضاف عبد المنعم سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن مجلس الشيوخ حاليا مماثل تماما لمجلس الشورى الذي كان متواجد قبل التعديلات الدستورية التي جرت عام 2007 .

واوضح عبد المنعم سعيد ، أن التعديلات الدستورية سنه 2007 أعطت لمجلس الشورى سلطات تشريعية مباشرة .

وتابع : ان مجلس الشورى معني بالامور الدستورية الكبرى ومنها قرارات الحرب والسلام ويهتم القوانين المكملة للدستور .

واستكمل : أن مجلس الشيوخ الحالي سيكون به مستوى عالي من الخبرة والحرفية تساعد علي إقرار تشريعات مهمة .
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