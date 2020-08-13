عبد المنعم سعيد: مجلس الشيوخ سيكون به خبرات كبيرة تساعد في إقرار التشريعات.. فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، إن الريف أكثر نشاطا من المدن والمرأة أكثر نشاطا وإقبالا من الرجل في الانتخابات .





وأضاف عبد المنعم سعيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، أن مجلس الشيوخ حاليا مماثل تماما لمجلس الشورى الذي كان متواجد قبل التعديلات الدستورية التي جرت عام 2007 .





واوضح عبد المنعم سعيد ، أن التعديلات الدستورية سنه 2007 أعطت لمجلس الشورى سلطات تشريعية مباشرة . أعطت





وتابع : ان مجلس الشورى معني بالامور الدستورية الكبرى ومنها قرارات الحرب والسلام ويهتم القوانين المكملة للدستور .





واستكمل : أن مجلس الشيوخ الحالي سيكون به مستوى عالي من الخبرة والحرفية تساعد علي إقرار تشريعات مهمة .