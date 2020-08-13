شاهد.. أول فيديو لغرق معدية نقل مواطنين بالبحيرة

ينشر "صدى البلد"، أول مقطع فيديو لغرق معدية نقل سيارات ومواطنين بترعة الرياح بكوم حمادة بالبحيرة.





وكان اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة؛ يفيد بغرق معيدة بقرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهري لمكان الحادث، وجاري البحث عن المفقودين والضحايا.





ومن جانبه، روي أحمد أغا، شاهد عيان من أهالي كوم حمادة، تفاصيل واقعة المعدية، قائلا "قرية دمشلي لم تشهد هذه الواقعة من قبل، و المعدية متواجدة من سنين دون حدوث حوادث أو شكاوى منها حتي فوجئ الجميع بغرق المعدية منذ ساعة".





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وأكد "أغا"، أن المعدية كانت تحمل ١٠ أشخاص وسيارتين، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال شخصين وهما سائقا المعدية، وجارٍ البحث على باقي الأشخاص.





وقال أبو تسنيم محمد، أحد شهود العيان، إن سبب الغرق زيادة حمل المعدية بالسيارات، لافتًا إلى أنه يوجد علي المعدية سيارة نقل كبيرة وأخرى صغيرة، وحتى الآن لم يتم انتشال السيارات ومازال البحث عن الضحايا فقط.





وأشار إلى أن سرعة الرياح كبيرة في الترعة مما يؤدي إلى انتقال الضحايا من مكان الحادث إلي أماكن أخري يصعب البحث عنهم، مطالبا بزيادة عدد قوات الإنقاذ النهري حتي يتم التمكن من انتشال الضحايا في أسرع وقت.





وكشف عن حمل المعدية لـ"طباخ" كان في فرح بجوار القرية وبعد انتهاء الفرح وضع أدوات الطباخة على المعدية لينتقل إلي القرية، مشيرًا إلي المواطنين أهالي القرية يقومون الآن بمساعدة قوات الإنقاذ النهري في انتشار الضحايا بسبب عدم وجود قوات كافة.