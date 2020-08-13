مدحت صالح يحيي حفلا في الأوبرا اليوم

يحيي الفنان مدحت صالح، اليوم الخميس، حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا ويقود الأوركسترا عمرو سليم وفرقته.





ويشدو صالح بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهوره بالأوبرا ولعل أبرزها "أكيد، حكاية وردية، ولاتسوى دموع، حاتكلم، كوكب تانى، المليونيرات، حد يقول لحبيبى، بحلم على قدى، يا جريد النخل العالى" وغيرها، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها.