وزير المالية البريطاني يتوقع "مؤشرات واعدة" بعد تراجع اقتصادي قياسي

قال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إن هناك بعض ”المؤشرات الواعدة“ على أن اقتصاد البلاد يتعافى من انهياره القياسي خلال العزل العام الذي فُرض لمكافحة فيروس كورونا والذي أُعلن عنه في وقت سابق.

ووصف سوناك نموا بنسبة 8.7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي في يونيو بأنه مشجع، حتى مع إظهار البيانات الرسمية أن الاقتصاد انكمش بنسبة 20.4 بالمئة في الربع الثاني ككل.

اقرأ أيضا:





وقال سوناك إن هناك ضبابية شديدة تحول دون معرفة ما إذا كانت بريطانيا ستحقق تعافيا اقتصاديا سريعا.

وأضاف ”ما نعرفه هو أن هناك مؤشرات واعدة“.

وتابع قائلا ”ما زال هناك عمل نقوم به وحتى مع تعافينا سيفقد الكثير من الناس وظائفهم أو فقدوها بالفعل، وعلينا أن نتأكد من التركيز باستمرار على توفير فرص جديدة لهؤلاء“.