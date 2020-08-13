مصر تواصل فتح الجسر الجوي لإرسال مساعدات عاجلة للشعب اللبناني

عرضت فضائية الاولى المصرية ، فيديو أفادت فيه عن تواصل مصر فتح الجسر الجوى لإرسال مساعدات عاجلة لمساندة الشعب اللبنانى .
ووجه الدكتور حسين محيدلى ، مستشار وزير الصحة اللبنانى ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والحكومة المصرى على هذه الوقفة الإنسانية بجانب الشعب اللبنانىى .
وأضاف مستشار وزير الصحة اللبنانى ، أنه ليس بغريب على مصر العربية التى تقف إلى جانب أشقائها العرب .
تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق العلاقات والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين، كما يأتي ذلك إستكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة وتقديمها إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز أثار إنفجار مرفأ بيروت.