مصر تواصل فتح الجسر الجوي لإرسال مساعدات عاجلة للشعب اللبناني

عرضت فضائية الاولى المصرية ، فيديو أفادت فيه عن تواصل مصر فتح الجسر الجوى لإرسال مساعدات عاجلة لمساندة الشعب اللبنانى





ووجه الدكتور حسين محيدلى ، مستشار وزير الصحة اللبنانى ، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى والحكومة المصرى على هذه الوقفة الإنسانية بجانب الشعب اللبنانىى .





وأضاف مستشار وزير الصحة اللبنانى ، أنه ليس بغريب على مصر العربية التى تقف إلى جانب أشقائها العرب .



