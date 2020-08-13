AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مصر تواصل فتح الجسر الجوي لإرسال مساعدات عاجلة للشعب اللبناني

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:53 ص
مرفأ بيروت
مرفأ بيروت
Advertisements
ريهام فيكتور
عرضت فضائية الاولى المصرية ، فيديو أفادت فيه عن تواصل مصر فتح الجسر الجوى لإرسال مساعدات عاجلة لمساندة الشعب اللبنانى .

ووجه الدكتور حسين محيدلى ، مستشار وزير الصحة اللبنانى ،  الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى  والحكومة المصرى على هذه الوقفة الإنسانية بجانب الشعب اللبنانىى .

وأضاف مستشار وزير الصحة اللبنانى ، أنه ليس بغريب على  مصر العربية التى تقف إلى جانب أشقائها العرب .

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على عمق العلاقات والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين، كما يأتي ذلك إستكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة وتقديمها إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز أثار إنفجار مرفأ بيروت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشكل عاجل.. الرئيس السيسي يأمر بتجهيز طائرتي مساعدات طبية للشعب اللبناني

لبنان فى العناية المركزة.. مساعدات الدول تنعش قلب بيروت المحترق

مصر الخير تشارك في الجسر الجوي المصري إلى لبنان بمساعدات غذائية عاجلة

بتوجيهات من الرئيس .. مصر تفتح جسرا جويا لإرسال مساعدات عاجلة لـ لبنان

السيسي يدعو المجتمع الدولي لبذل ما يستطيع لمساعدة لبنان على النهوض مجددا

شباب مصر يشاركون في تجهيز مواد الإغاثة المقدمة للشعب اللبناني

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 13 - 8 - 2020

غرق معدية نقل سيارات ومواطنين بترعة الرياح بكوم حمادة في البحيرة

هادئ ومتزن.. شوبير يكشف عن خطة فايلر عقب رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

لوقف تركيا.. فرنسا تعلن نشر طائرتين رافال وسفينة حربية في المتوسط

حكم وضع الحجر أو التراب تحت رأس الميت عند الدفن.. الإفتاء تجيب

إيطاليا تنتقد زيارة الرئيس الفرنسي للبنان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها

بفستان بمبي.. نيرمين الفقي تتألق على الشاطئ في إطلالة جديدة