كارثة نووية قد تحل بالعالم قريبًا.. الأقمار الصناعية رصدت السر الخطير

حذر مركز أبحاث أمريكي من كارثة نووية محتملة قد تحدث هذه المرة في أكثر بلاد العالم سرية، في كورويا الشمالية، مذكرة "ربما" بكارثتي مفاعل فوكوشيما الياباني، وتشرنوبل في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.





واعتمد مركز أبحاث (38 نورث) بالولايات المتحدة، على صور الأقمار الصناعية لإطلاق تحذيره للعالم.





وذكر نورث، إن التهديد يتمثل في السيول التي تضرب كورويا الشمالية، خاصة والسيول الأخيرة التي ربما تكون قد ألحقت أضرارًا بغرف المضخات المرتبطة بمفاعلها النووي الرئيسي.





وقال تحليل مركز 38 نورث -الذي يتابع الموقف في كوريا الشمالية -، إن صورا التقطتها أقمار صناعية تجارية في الفترة من السادس إلى الحادي عشر من أغسطس الجاري، أظهرت مدى هشاشة وضع أنظمة التبريد في المفاعل النووي التابع لمركز يونجبيون للأبحاث العلمية النووية في مواجهة الأحوال الجوية السيئة.





وسقطت على شبه الجزيرة الكورية أمطار رهيبة ، ربما الأكبر منذ عقود، مما أحدث فيضانات وسيولا وانهيارات أرضية وتسببت في أضرار مادية وبشرية في الكوريتين.









لفت تقرير نورث ، إلى أن المفاعل الكوري الشمالي يعتقد أنه يستخدم في إنتاج بلوتونيوم يكفي لوضعه في الصواريخ الحربية، لكن يبدو أنه لا يعمل منذ فترة.



