كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

قصفت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى جوكر النادي الأهلى ومنتخب مصر، جبهة المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب برسالة غامضة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وذلك عقب ساعات من إعلان رمضان صبحى لاعب الفريق الشاب رفضه البقاء فى القلعة الحمراء بانتهاء إعارته.
وكتبت نورا اسماعيل زوجة أحمد فتحى رسالة غامضة عبر فيس بوك قائلة : كل الناس دى غلط وانتوا اللى صح .. جايز !!.
وتلقت زوجة أحمد فتحى سيلا من الهجوم عبر تعليقات متابعيها من جماهير النادي الأهلى الرافضة لهجومها على المجلس الأحمر .
وكان أحمد فتحى رفض التجديد للنادي الأهلى معلنا انتقاله لنادي بيراميدز الموسم المقبل قبل أشهر قليلة ليتبعه شريف اكرامى حارس مرمى الفريق الأحمر وأخيرا يسير رمضان صبحى لاعب المنتخب الوطنى الشاب على نفس الدرب معلنا الانتقال لبيراميدز بداية الموسم المقبل ليصبح اللاعب الرابع بعد الثلاثى وعبدالله السعيد الذى ينتقل فى صفقة انتقال حر لبيراميدز من النادي الأهلى .