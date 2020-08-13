AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعى
قصفت نورا إسماعيل زوجة أحمد فتحى جوكر النادي الأهلى ومنتخب مصر، جبهة المجلس الأحمر بقيادة محمود الخطيب برسالة غامضة نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وذلك عقب ساعات من إعلان رمضان صبحى لاعب الفريق الشاب رفضه البقاء فى القلعة الحمراء بانتهاء إعارته.

وكتبت نورا اسماعيل زوجة أحمد فتحى رسالة غامضة عبر فيس بوك قائلة : كل الناس دى غلط وانتوا اللى صح .. جايز !!.

وتلقت زوجة أحمد فتحى سيلا من الهجوم عبر تعليقات متابعيها من جماهير النادي الأهلى الرافضة لهجومها على المجلس الأحمر .

وكان أحمد فتحى رفض التجديد للنادي الأهلى معلنا انتقاله لنادي بيراميدز الموسم المقبل قبل أشهر قليلة ليتبعه شريف اكرامى حارس مرمى الفريق الأحمر وأخيرا يسير رمضان صبحى لاعب المنتخب الوطنى الشاب على نفس الدرب معلنا الانتقال لبيراميدز بداية الموسم المقبل ليصبح اللاعب الرابع بعد الثلاثى وعبدالله السعيد الذى ينتقل فى صفقة انتقال حر لبيراميدز من النادي الأهلى . 
كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المسحة الثالثة تكشف تعافي أسرة أحمد فتحي من فيروس كورونا

عمر ربيع ياسين: الأهلي مهدد بفقدان نجومه الكبار في دوري أبطال أفريقيا .. فيديو

قبل رحيله عن الأهلي.. شريف إكرامي يوجه رسالة مؤثرة للجماهير

علاقتي معه إنسانيًا جيدة.. نادر شوقي: غضبي من أحمد فتحي بسبب طريقة الرحيل.. فيديو

نادر شوقي: رمضان صبحي مطلوب في 5 أندية أوروبية ونادي مصري فاوضه بمبلغ خيالي.. مشكلتي مع أحمد فتحي فى طريقة رحيله وعلاقتي الإنسانية به كبيرة.. حسام غالي قادر على رئاسة الأهلي

رمضونا رايح جاي.. نادٍ أوروبي يهدد بقاء رمضان صبحي مع الأهلي

ترشيحاتنا

قد تبدأ من هذه الدولة.. أبحاث تنبئ بموجة جديدة من كورونا خلال أيام

على الطريق الصحراوي.. أردني يتعرض للاختطاف في مصر

أخبار الفن.. أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى.. 3 نجوم يهاجمون رمضان صبحى.. أحمد فهمى يمازح بيومى فؤاد

هادئ ومتزن.. شوبير يكشف عن خطة فايلر عقب رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

جهاز حماية المستهلك يحيل 10 معارض سيارات للنيابة العامة لعدم إعلانها عن أسعار أو بيانات السيارات المعروضة

AdvertisementS

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

أخبار الرياضة.. أول رد فعل رسمي من الأهلي عقب رحيل رمضان صبحي.. تعليق صادم من تركي آل الشيخ.. مرتضى منصور يوافق على رحيل مصطفى محمد

رد ناري من أوباما على ميدو حول رحيله عن الزمالك

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

شوبير يكشف عن خطة رمضان صبحي عقب الانضمام لـ بيراميدز ..فيديو

الأهلي مبيقفش على حد.. المنسق العام لـ صن داونز يوجه نصيحة إلى رمضان صبحي

بسبب رمضان صبحي.. نجم الزمالك: بداية أسعار اللاعبين الخيالية من الأهلي.. وبيراميدز ولعها

وائل جمعة عن رحيل رمضان صبحي: "في ألف لاعب يتمنى يلعب للأهلي"

الفريق سيعاني من غيابه.. ضياء السيد: تباطؤ إدارة الأهلي سبب رحيل رمضان صبحي لبيراميدز

الأهلي مثل الأهرامات.. محمد عبدالله يعلق على قرار رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

هادئ ومتزن.. شوبير يكشف عن خطة فايلر عقب رحيل رمضان صبحي لـ بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. ليفربول يكشف عن قميصه الاحتياطي للموسم الجديد.. صور

بفستان موف حاملة تورتة الورود... ابنة هيفاء وهبي تسحر متابعيها بجمالها

سيلفي بهاتفها المحمول في الجيم.. ياسمين صبري تستعرض لياقتها