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تعليم

بالصور.. أجواء آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية في لجان القاهرة

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:27 ص
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2020
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ياســـمين بدوي
توافد اليوم طلاب الدبلومات الفنية على لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2020، في اليوم العاشر والأخير من ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية 2020 لاستكمال امتحاناتهم.

وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد بالصور أجواء توافد الطلاب على مدارس إدارة الزاوية التعليمية بمحافظة القاهرة.

حيث تلاحظ اليوم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على سلامة الطلبة ارتدى الجميع الكمامات وتم تفتيش وتعقيم الطلاب على مداخل اللجان قبل بدء الامتحان.

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وقد أدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام 776161 طالبا وطالبة أمام 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية اليوم الخميس الموافق 13 /8 /2020، وتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم  6 /8 /2020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 25 /8 /2020

وبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما بلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة  4450 عضوا، كما بلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدرا، وبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان  177326 عضــوا.

وبلغ عدد مقررات الامتحانات التحريرية 1644 مقررا، وبذلك يزيد إجمالي عدد الطلاب والمعلمين والإداريين المشرفين على العملية الامتحانية عن مليون شخص لأول مرة في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضحت الوزارة أنه تم عقد مؤتمر بالفيديو كونفرانس مساء الثلاثاء 21 يوليو 2020 حضره نائب الوزير لشئون التعليم الفني ومديري المديريات ومديري التعليم الفني ومسؤولي قطاع التعليم الفني ورؤساء لجان الإدارة، وتم التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من تعقيم كامل لجميع مقار أعمال  الامتحانات قبل وبعد كل امتحان، وقياس درجة الحرارة لكل الطلاب والمعلمين يوميًا، وتوزيع كمامة قطنية، وواقي بلاستيكي للوجه، وواقي للحذاء، وكميات كافية من المطهرات لكل طالب، وكذلك توزيع نفس المهمات على المعلمين والإداريين بالإضافة إلى قفاز لكل يوم عمل.

وشددت الوزارة على جميع الطلاب بعدم حمل التليفون المحمول نهائيًا أثناء تأدية الامتحان، وإلا سيطبق عليهم العقوبات الواردة بالقانون ويتم إلغاء امتحانه ورسوبه حتى لو لم يستعمل التليفون أثناء الامتحان.

وجدير بالذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية قد تم عقدها على مدى سبعة عشر يومًا منذ يوم 27 يونيو وحتى يوم 20 يوليو، وقد تم فيها تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.
بالصور.. أجواء آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية في لجان القاهرة
بالصور.. أجواء آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية في لجان القاهرة
بالصور.. أجواء آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية في لجان القاهرة
بالصور.. أجواء آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية في لجان القاهرة
بالصور.. أجواء آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية في لجان القاهرة
بالصور.. أجواء آخر أيام امتحانات الدبلومات الفنية في لجان القاهرة
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