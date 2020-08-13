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منوعات

صوته مزعج .. شاب يطلق النار على رأس طفل بسبب دراجته.. صور

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:56 م
صدى البلد
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مريم صليب
ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب بالغ من العمر 25 عاما ، بعد تلقيها بلاغ أـنه متهم في قضية قتل بالغ من العمر 5 سنوات أمام منزله. 

وحسب ما ورد في صحيفة " ذا صن" البريطانية ، أن الشاب البالغ من العمر 25 عاما في مدينة نورث كارولينا ، قام بإطلاق عيار ناري أصاب رأس طفل أمام منزله بسبب إزعاجه له. 

وقعت الجريمة أمام شقيقتا الطفل البالغ عمرهن 7 و 8 سنوات ، و فروا هاربين من المكان باحثين عن والدتهن لإخبارها بما حدث، فقامت السيدة بطلب الإسعاف لنجلها و لكن الأطباء فشلوا في إنقاذه لأن الطلقة استقرت في المخ. 

ألقت الشرطة القبض على الشاب خلال 24 ساعة بعد الحادث ، عن طريق كاميرات المراقبة المثبته أمام منزل والدة الضحية. 
صوته مزعج .. شاب يطلق النار على رأس طفل بسبب دراجته.. صور
صوته مزعج .. شاب يطلق النار على رأس طفل بسبب دراجته.. صور
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