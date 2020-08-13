صوته مزعج .. شاب يطلق النار على رأس طفل بسبب دراجته.. صور





وحسب ما ورد في صحيفة " ذا صن" البريطانية ، أن الشاب البالغ من العمر 25 عاما في مدينة نورث كارولينا ، قام بإطلاق عيار ناري أصاب رأس طفل أمام منزله بسبب إزعاجه له.





وقعت الجريمة أمام شقيقتا الطفل البالغ عمرهن 7 و 8 سنوات ، و فروا هاربين من المكان باحثين عن والدتهن لإخبارها بما حدث، فقامت السيدة بطلب الإسعاف لنجلها و لكن الأطباء فشلوا في إنقاذه لأن الطلقة استقرت في المخ.





ألقت الشرطة القبض على الشاب خلال 24 ساعة بعد الحادث ، عن طريق كاميرات المراقبة المثبته أمام منزل والدة الضحية.

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على شاب بالغ من العمر 25 عاما ، بعد تلقيها بلاغ أـنه متهم في قضية قتل بالغ من العمر 5 سنوات أمام منزله.