مش بنت بوتن.. كشف هوية الفتاة الروسية صاحبة تجربة لقاح كورونا.. صور





ونشرت "روسيا اليوم" توضيحا للفخ الذي تداولته وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي في الأيام الماضية، وأكدت أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو لا تمت بصلة لعائلة بوتين من الأساس.





وكشفت وسائل إعلام محلية في روسيا، أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو تدعى ناتالي وهي تؤهل نفسها لتصبح طبيبة أعصاب، حسب ما ورد في روسيا اليوم .





وأكدت وسائل الإعلام الروسية أنه لم يصدر أي فيديو أو تعليق رسمي من بوتن يفيد بأن الفتاة التي ظهرت في الفيديو هي إانته بوتين.

تداولت وسائل الإعلام العالمية صورة لفتاة تقوم بتجربة لقاح فيروس كورونا الذي أنتجته روسيا في الأيام الماضية، وأشاعوا أن تلك الفتاة هي ابنة بوتين.