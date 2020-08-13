وصفه بالتاريخي .. أول تعليق من ترامب بشأن اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.





وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حدث كبير تاريخي اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا الرائعين، إسرائيل والإمارات".





وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل، إن الامارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية.





وأشارت إلى أن البلدين وقعا على الاتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة من الرئيس الأمريكي في مقابل تأجيل فرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية.