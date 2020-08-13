AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وصفه بالتاريخي .. أول تعليق من ترامب بشأن اتفاق سلام بين إسرائيل والإمارات

الخميس 13/أغسطس/2020 - 05:15 م
صدى البلد
Advertisements
القسم الخارجي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن توقيع اتفاق وصفه بالتاريخي بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. 

وكتب ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "حدث كبير تاريخي اليوم، اتفاق سلام تاريخي بين أصدقائنا الرائعين، إسرائيل والإمارات". 

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية في نبأ عاجل، إن الامارات وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين بوساطة أمريكية.

وأشارت إلى أن البلدين وقعا على الاتفاق لتطبيع العلاقات بوساطة من الرئيس الأمريكي في مقابل تأجيل فرض السيادة الإسرائيلية على أراض من الضفة الغربية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 خيارات لـ ضم الضفة.. مفاوضات ساخنة بين أمريكا وإسرائيل

بسبب خطة الضم.. العلاقات الصينية الإسرائيلية تقلق أمريكا

بوساطة أمريكية.. اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات

ترشيحاتنا

طريقة عمل كباب الحلة بأكثر من نوع

جرفتها المياه 5 كيلو.. انتشال الجثة الثالثة من ضحايا معدية الموت بالبحيرة

الكويت: بدء تطبيق المرحلة الرابعة من العودة للحياة الطبيعية في خطة كورونا

ذهب إليها الملك سلمان للاستجمام.. ماذا تعرف عن مدينة نيوم السعودية

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

هارفارد.. علاج قديم ومثير للجدل قد يعالج فيروس كورونا

AdvertisementS

وفاة عصام العريان بأزمة قلبية بعد مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل السجن

بعد 3 أيام من وفاة حفناوي.. اليوتيوبر خالد جاد يصاب بجلطة ونقله للمستشفى.. صور

الصحة العالمية: نمط انتشار وباء كورونا في قارة إفريقيا كان مختلفا

مصادر تكشف تفاصيل وفاة عصام العريان: مشادة مع أحد قيادات الإرهابية داخل محبسه

إسكان النواب لـ صدى البلد: لا تعديل لـ قانون الإيجار القديم.. وصاحب الشقة المخالفة مسؤول عن التصالح في هذه الحالة

وفاة مرشح حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ ببني سويف

كلنا غلط وانتوا صح.. رد قاسي من زوجة أحمد فتحى على مجلس الأهلى

بسبب الإساءة للنبي.. هاشتاج "إلا رسول الله" يتصدر تويتر.. صور

مجلة أمريكية: مصر قوة مرعبة في مياه المتوسط يخشاها أردوغان

زوجة أحمد فتحى تتراجع بعد هجوم جماهير الأهلى: كنت بهزر

شوبير يكشف سر انفعال الخطيب بسبب رمضان صبحى

توفي بـ كورونا.. كواليس الحالة الصحية لأسرة مرشح حزب النور واللحظات الأخيرة قبل وفاته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرد مسافرة وطفلها المصاب بالتوحد من طائرة بسبب خلاف حول الكمامة.. تفاصيل

هاف ستومك وقصير.. درة تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير| شاهد

فوائد قشر الرمان.. للبشرة والجسم