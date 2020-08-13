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رياضة

تراي ماتش للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي إجراء تقسيمة قوية «تراي ماتش» للاعبي الفريق في المران الأخير بطول الملعب، استعدادًا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها غدًا الجمعة.

وحرص فايلر على توجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية استعدادًا لمواجهة الغد.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا، اليوم الخميس، عقب انتهاء المران الرئيسي، الذي يقام حاليًّا على ملعب التتش بالجزيرة.

وعقد السويسري رينيه فايلر، محاضرة نظرية مع اللاعبين، قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس.

شهدت المحاضرة تناول العديد من الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة الإنتاج الحربي المقرر لها غدًا.

وتحدث فايلر مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف في صفوف المنافس، استعدادًا لمواجهة الغد.

يذكر أن الأهلي ينهي مساء اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي، المحدد لها غدًا الجمعة، على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الدوري الممتاز.
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