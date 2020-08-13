أستاذ فيروسات: مصر لم تدخل الموجة الثانية لـ كورونا

قال الدكتور أيمن الشربيني أستاذ الفيروسات والبكتيريا بجامعة زويل، إن فيروس كورونا مازال متواجدا، موضحًا أن المواطنين الذين يعتقدون أن كورونا قد انتهى أمر غير صحيح.









وأضاف أستاذ الفيروسات والبكتيريا، خلال حواره ببرنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، أن معدل الوفيات بـ كورونا فى مصر مقارنة بالدول الخارجية يعتبر متوسطا، مؤكدًا أن هناك بلادا شهدت حالات وفاة كثيرة.









وأشار أستاذ الفيروسات والبكتيريا إلى أن الولايات فى أمريكا تمنع انتقال المواطنين من ولاية لأخرى وذلك لعدم انتشار فيروس كورونا.









وأوضح أستاذ الفيروسات والبكتيريا أن مصر لم تدخل فى مرحلة الموجة الثانية لفيروس كورونا، موضحًا أن العلاج الوحيد لفيروس كورونا هو الالتزام بارتداء الكمامة و التباعد وعدم التواجد فى الزحام، وغسل اليد باستمرار.









ولفت أستاذ الفيروسات والبكتيريا إلى أن عمر فيروس كورونا قصير جدا، مؤكدًا أن كل الأبحاث التى تمت تؤكد أن معدل انتشار كورونا عن طريق الهواء قائم، والفيروس من الممكن أن يتعلق فى الهواء لساعات.









وأكد أن منظمة الصحة العالمية قالت فى البداية إن فيروس كورونا لا ينتقل عن الهواء، وبعد ذلك قالت انه ينتقل عن طريق الهواء.



