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عالم فيروسات: كورونا تمكن من الكرة الأرضية

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:31 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور يحيى مكي أخصائي علم الفيروسات بالمستشفى الجامعى كلود برنار بمدينة ليون الفرنسية، إن فيروس كورونا مازال موجود، وتمكن من الكرة الأرضية، موضحًا أن سيدة واحدة نقلت فيروس كورونا لـ 20 مليون شخص.

وأضاف أخصائي علم الفيروسات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أن الفيروس اليوم موجود فى الدول القطبية، وكذلك فى الدول التى تشهد ارتفاع درجات الحرارة، مثل دول الشرق الأوسط وأمريكا، مؤكدًا أن الجميع كان يعتقد أن الفيروسات موسمية، وأن الفيروس سينتهى، وبالعكس أصبح يتكاثر بشدة فى أمريكا.

وفى نفيس السياق كشف أن السلطات الفرنسية منعت أى اجتماع سواء أفراح أو حفلات تزيد عن 5000 مواطن خوفا من انتشار الموجة الثانية التى ستكون شديدة، بالإضافة إلى أن الفيروس يتكاثر أكثر من 10 مرات من فيروس الأنفلونزا.
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