AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حالة إيجابية بكورونا في فريق الألومنيوم بـ القسم الثاني

الخميس 13/أغسطس/2020 - 09:34 م
صدى البلد
Advertisements
رباب الهوارى
تلقى مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم ، إخطارا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بنتيجة المسحة الأولي الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفني، التي أجريت الثلاثاء الماضي ، استعدادا لعودة الدورى.

وأخطرت اللجنة طبيب بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الإحترازية والطبية اللازمة.

وكان قد خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى والإدارى بنادى الألومنيوم لإجراء المسحة الأولي  للكشف عن فيروس كورونا بمقر نادي الألومنيوم استعدادًا للقسم الثاني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نادي أسوان يجري المسحة الرابعة قبل المباراة الودية مع الإسماعيلي

حالة إصابة بـ كورونا في المسحة السادسة لنادي أسوان

حالة إيجابية جديدة بكورونا في فريق أسوان قبل مواجهة مصر المقاصة غدا

استعدادا لعودة الدوري.. لاعبو الألومنيوم يخضعون للمسحة الأولى لكورونا..صور

سلبية المسحة الطبية لأسوان قبل مواجهة إف سى مصر

قائد فريق أسوان يعلن تعافيه من كورونا

ترشيحاتنا

اجتماع عاجل للرئيس الفلسطيني عقب اتفاق الإمارات وإسرائيل

الصحة العالمية: نمط انتشار وباء كورونا في قارة إفريقيا كان مختلفا

لا أقبل التمثيل.. تامر أمين: رمضان صبحي ضرب كرسي في الكلوب.. فيديو

الزواج على 3 مراحل.. عادات غريبة داخل قبيلة كالينجين الأفريقية.. صور

نجل أسطورة الأهلي: خايف أنام وأصحى ألاقي "أمي" وقعت لـ بيراميدز.. فيديو

حريق بعدة منازل بقنا يتسبب في إصابة 10 أشخاص باختناق

AdvertisementS

باع الوهم لـ الأهلي.. مفاجأة في توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز

نجل أسطورة الأهلي: خايف أنام وأصحى ألاقي "أمي" وقعت لـ بيراميدز.. فيديو

بعد رحيله عن الأهلي.. ارتياح في المنتخبات لانتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز

سعر صفقة رمضان صبحي خيالي.. مجاهد: المال يكسب.. ونجم الزمالك: مبالغ فيه

فايلر يستبعد 8 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي

متحف الشمع بانتظارك.. شادي محمد يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ رمضان صبحي

مفاجأة.. فايلر يضم أحمد فتحي لقائمة مباراة الانتاج الحربي

متابعة تتهم شريف إكرامي بتحريض رمضان صبحي على ترك الأهلى.. ورد قاسي من اللاعب

أحمد حسن عن توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز: "بص تحت رجليه"

وليد صلاح الدين: الأهلي لا يقف على لاعب.. الخطيب وأبو تريكة الدليل

مختار مختار : الأهلي لن يقف على رمضان صبحي ..والابيض لن ينافس على لقب الدوري .. وأرفض تدريب الزمالك.. وكلام مصطفى يونس عن المجاملات خطأ (حوار)

خالد علي المنسق العام لـ صن داونز: الفوز على الأهلي بخماسية أصعب لحظة عشتها.. نرحب بضم لاعبين من الدوري المصري.. وهذه نصيحتي لـ رمضان صبحي.. حوار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

زوج يضع تمثالا بالحجم الطبيعي لشريكة حياته بالمنزل.. اعرف الحكاية

تقى من 4 أمراض وتزيد الخصوبة .. ماذا يحدث بعد عمليات شفط الدهون