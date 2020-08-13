حالة إيجابية بكورونا في فريق الألومنيوم بـ القسم الثاني

تلقى مسئولو مجلس إدارة نادي الألومنيوم ، إخطارا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم يفيد بنتيجة المسحة الأولي الخاصة بلاعبي الفريق وجميع أفراد الجهاز الفني، التي أجريت الثلاثاء الماضي ، استعدادا لعودة الدورى.





وأخطرت اللجنة طبيب بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الإحترازية والطبية اللازمة.





وكان قد خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى والإدارى بنادى الألومنيوم لإجراء المسحة الأولي للكشف عن فيروس كورونا بمقر نادي الألومنيوم استعدادًا للقسم الثاني.