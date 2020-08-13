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توك شو

محلية النواب: 700 ألف شخص تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء ويتبقى أكثر من مليونين

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:09 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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قسم التوك شو
كشف محمد الفيومى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن وجود 3 مليون مخالفة فيما يتعلق بمخالفات البناء، فيما تقدم للتصالح حتى الآن 700 ألف شخص فقط.

وقال الفيومى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مع الإعلامى خالد العوامى، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، وقتى وسينتهى فى وقت معين، وهو دستورى.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كل شخص يرى أن القانون يحقق له مصلحة، يذهب بنفسه لطلب التصالح، لاسيما وأن القانون يخاطب كل الناس، مشيرا إلى أن القانون يرفع من القيمة السوقية للعقار والوحدات السكنية بعد التصالح، لأنها تكون بذلك قد أصبحت دستورية وقانونية.
وأشار إلى أن المحليات يجب أن تنفذ قانون التصالح فى مخالفات البناء بالشكل الصحيح، متابعا "أعتبر القانون من القوانين الممتازة التى خرجت من البرلمان وليس به أى عيوب ونصوصه واضحة وسهله فى التطبيق".
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