ستغير هاتفك تماما.. 10 تطبيقات تراها لأول مرة

ليس هناك مجال للشك أن الهواتف الذكية أصبحت من أساسيات حياتنا اليومية في العمل والحياة الشخصية، و رغم ذلك فهناك الكثيرون لا يعرفون حتى اللحظة كيف يمكنهم الاستفادة لأقصي درجة من أجهزتهم بشكل أكثر فعالية، بدلًا من اكتفائهم باستخدام الهاتف الذكي للأساسيات فقط.
ويقدم موقع صدى البلد الإخباري قائمة لـ 10 تطبيقات ستجعل تجربة استخدامك مع هاتفك الذكي مختلفة تمامًا، حيث يمكنك زيارة أشهر الأماكن عالميًا و أنت في منزلك من خلال تقنيات الصور ثلاثية الأبعاد، أو معرفة كل المعلومات الهامة عن المنح الدراسية على مستوي العالم.
1- Star walk 2
يساعدك هذا التطبيق على اكتشاف عالم الفضاء من خلال توضيح النجوم والكواكب، كما يعطيك معلومات عنها تفصيليًا، وكل ما يتعلق بالفضاء، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
2- ISS live
يمكنك من خلاله مشاهد الكرة الأرضية، من خلال فيديو مبهر تم تصويره من محطة الفضاء الدولية، كما أن مقاطع الفيديو تكون مصورة بطريقة المباشر، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
3- Expedition
أحد مشاريع جوجل الكبرى و الرائعة أيضا، يجعلم تطلع على أشهر أماكن العالم بشكل ثلاثي الأبعاد، وذلك بفضل Virtual Reality الواقع ثلاثي الأبعاد، حني لو لم يكن هاتفك يدعم هذه الميزة، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
4- audio to text for whatsapp
أحد أكثر التطبيقات ذكاء حيث يقوم بتحويل أى مقطع صوتي مرسل لك على واتسآب، الأمر الذى يجعلك تطلع على كل المرسل إليك دون التعرض لأى موقف محرج عند عرض هذه التسجيلات الصوتية بالخطأ أمام الأهل و الأصدقاء، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
5- calendar clock wedgit
يضع كل مواعيدك مثل التنبيهات والتذكيرات والأحداث في التقويم التي على الشاشة الرئيسية لهاتفك، وبالتالي تكون عملية الوصول إليها أكثر سهولة، دون نسيان أى منها، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
6- For9a
يقدم هذا التطبيق كل المنح الدراسية والفرص والمسابقات علي مستوي العالم، ويترك لك حرية الاختيار، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
7- Air droid
يعمل هذا التطبيق على إرسال الملفات واستقبالها بين الكمبيوتر و الهاتف بسلاسة و سرعة أكثر، و تستطيع أن تقوم بنفس المهمة على أكثر من جهاز مرة واحدة، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
8- Cv maker
هو الأفضل عند حاجتك لعمل سيرة ذاتية احترافية خاصة بك، فكل ما عليك فعل هو إدخال البيانات، وترك البقية على التطبيق، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
9- Sticky notes & widgets
يعرف بتطبيق الملاحظات السريعة والذى يفيد لجميع خاصة الطلاب من خلال تدوين ملاحظاتهم الدراسية، أو سماع معلومة مهمة فى الدرس أو المحاضرة فيتم تدوينها، حتي الاطلاع عليها في أى وقت أخر، يمكنك تحميله على أندرويد من هنا، و لـ آيفون عبر هذا الرابط.
0- My study life