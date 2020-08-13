ستغير هاتفك تماما.. 10 تطبيقات تراها لأول مرة

أحد أكثر التطبيقات ذكاء حيث يقوم بتحويل أى مقطع صوتي مرسل لك على واتسآب، الأمر الذى يجعلك تطلع على كل المرسل إليك دون التعرض لأى موقف محرج عند عرض هذه التسجيلات الصوتية بالخطأ أمام الأهل و الأصدقاء،