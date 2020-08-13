حادث البحيرة.. صرف تعويضات تصل إلى 60 ألف جنيه لأسر ضحايا غرق المعدية ..فيديو

قال هشام أمنة، محافظ البحيرة، إنه أثناء تحميل القارب إحدى العربيات التي يتم نقلها تطرفت قليلا مما أدى إلى اختلال توان القارب قبل أن يتحرك، متابعا: القارب انقلب بما يحمله من أفراد بالإضافة إلى سيارتين.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي"، كان هناك 7 أفراد على المركب وليس 10 كما يقال، معقبا: استطعنا إخراج 3 أشخاص على قيد الحياة، وباقي ال7 توفاهم الله.



وواصل قائلا: تم استخراج 3 جثث وتبقى واحدة، متابعا: بالرغم من وجود انتخابات وبدأ الفرز، إلا أن الضفادع البشرية وصلت إلى مكان الحادث بعد مرور ربع ساعة على الحادث.



وأضاف "الونش" استطاع أن يخرج السيارتين والثلاث جثامين، بالإضافة إلى القارب، وفيما يخص الـ3 أشخاص الناجين، أوضح أن حالتهم الصحية جيدة وخرجوا من المستشفى.



وأوضح أن محافظة البحيرة تعاقدت على إنشاء كوبري للمشاة بتكلفه 11 مليون جنيه، معقبا: الكوبري سينتهي في شهر 3 القادم.



وأكد على أن القارب حاصل على تصريح النقل، مشددا على أن القارب يمكن مزاولة النشاط لمدة عامين، والحادث ماهو إلا خطأ.



ولفت إلى أن رئيس الوزراء ووزارة التضامن قرروا صرف تعويضات تصل إلى 60 ألف جنيه للفرد.