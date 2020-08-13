AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

حادث البحيرة.. صرف تعويضات تصل إلى 60 ألف جنيه لأسر ضحايا غرق المعدية ..فيديو

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:24 م
غرق معدية بقرية دميشلي
غرق معدية بقرية دميشلي
Advertisements
اسراء صبري
قال هشام أمنة، محافظ البحيرة، إنه أثناء تحميل القارب إحدى العربيات التي يتم نقلها تطرفت قليلا مما أدى إلى اختلال توان القارب قبل أن يتحرك، متابعا: القارب انقلب بما يحمله من أفراد بالإضافة إلى سيارتين.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي أم سي"، كان هناك 7 أفراد على المركب وليس 10 كما يقال، معقبا: استطعنا إخراج 3 أشخاص على قيد الحياة، وباقي ال7 توفاهم الله.

وواصل قائلا: تم استخراج 3 جثث وتبقى واحدة، متابعا: بالرغم من وجود انتخابات وبدأ الفرز، إلا أن الضفادع البشرية وصلت إلى مكان الحادث بعد مرور ربع ساعة على الحادث.

وأضاف "الونش" استطاع أن يخرج السيارتين والثلاث جثامين، بالإضافة إلى القارب، وفيما يخص الـ3 أشخاص الناجين، أوضح أن حالتهم الصحية جيدة وخرجوا من المستشفى.

وأوضح أن محافظة البحيرة تعاقدت على إنشاء كوبري للمشاة بتكلفه 11 مليون جنيه، معقبا: الكوبري سينتهي في شهر 3 القادم.

وأكد على أن القارب حاصل على تصريح النقل، مشددا على أن القارب يمكن مزاولة النشاط لمدة عامين، والحادث ماهو إلا خطأ.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء ووزارة التضامن قرروا صرف تعويضات تصل إلى 60 ألف جنيه للفرد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3 عمال حفر متورطون بحادث منزل المحلة والمحامي العام يأمر بدفن 8 من جثث الضحايا

شاهد..أهالي المحلة يشيعون ٨ جثامين من ضحايا المنزل المنهار بالرجبي بساحة المستشفى العام لدفنهم

ننشر أسماء 8 ضحايا ومصابين بمنزل المحلة المنهار.. صور

نبيلة مكرم: خط ساخن مع سفارتنا بلبنان للإبلاغ عن وجود مفقودين.. فيديو

ننشر أسماء مصابي غرق معدية البحيرة

انتشال أول جثة من ضحايا غرق معدية في البحيرة

ترشيحاتنا

بعد قرار البنك المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار في 7 بنوك

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين

رقم يزغلل أي حد.. ميدو عن أزمة رمضان صبحي: بيراميدز عرض 12 مليون فرق عن الأهلي

سعر صفقة رمضان صبحي خيالي.. مجاهد: المال يكسب.. ونجم الزمالك: مبالغ فيه

أديله عمرى وبرضه قليل.. صالح جمعة ينشر صورا من الاستاد الجديد.. شاهد

حزين على اللاعب.. أحمد حسن لـ صدى البلد: رمضان صبحي لم ينظر للمستقبل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين

الموز طعامهم المفضل.. كيف يعيش شعب التشاجا على جبال كلمنجارو؟

رغم انتمائها للعائلة المالكة.. التقاليد تمنع شارلوت ابنة كيت ميدلتون من ارتداء تاج ملكي لهذا السبب