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فن

ابن مصر.. رحيل سمير الإسكندرانى بعد مسيرة حافلة من الغناء الوطنى

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:46 م
سمير الاسكندراني
سمير الاسكندراني
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محمد نبيـل
رحل عن عالمنا مساء اليوم الفنان الكبير سمير الإسكندراني بعد مسيرة فنية حافلة قدم خلالها عددا كبيرا من الأغاني الوطنية.

ولد في حي الغورية 1938، القاهرة، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين.

عمل سمير الإسكندراني مع أجيال مختلفة من الشعراء والملحنين، ومن أشهر أغانيه "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر"، كما شارك في أوبريت "اخترناه"، و "تسلم الأيادي".


حاول البعض تجنيده للتجسس أثناء دراسته فى ايطاليا، وبالفعل وافق سمير الإسكندراني على التجسس على مصر، وفور عودته إلى مصر قام بإبلاغ المخابرت، ثم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتم الاتفاق على أن يستمر سمير بلعب دور جاسوس إسرائيل داخل مصر.


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