ابن مصر.. رحيل سمير الإسكندرانى بعد مسيرة حافلة من الغناء الوطنى

ولد في حي الغورية 1938، القاهرة، والده كان يعمل تاجرًا للأثاث وكان محبًا للفن وصديق لمجموعة من كبار الشعراء والملحنين.



عمل سمير الإسكندراني مع أجيال مختلفة من الشعراء والملحنين، ومن أشهر أغانيه "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر"، كما شارك في أوبريت "اخترناه"، و "تسلم الأيادي".