سعيد: الأهلي لم ينجح في المفاوضات مع ثلاثي الفريق.. ورمضان يستحق مليون دولار في الموسم

أكد إبراهيم سعيد لاعب المنتخب الوطني السابق أن مسؤولي الأهلي لم ينجحوا في التفاوض مع ثلاثي الفريق عبدالله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي.





وأضاف سعيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي اسلام صادق ان الاهلي لم يُقدر رمضان صبحي ماديا خلال التفاوض مع اللاعب الفترة الماضية ، مشيرا إلي أن طلب رمضان بالحصول على مليون دولار في الموسم طلب طبيعي بحجم وقيمة اللاعب.





وتابع ان رحيل السعيد وفتحي ورمضان بسبب عدم نجاح الإدارة في الوصول لاتفاق يُرضي اللاعبين خاصة مع تلقيهم عروض كبيرة ومُغرية خارج الأهلي.