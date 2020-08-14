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أخبار العالم

صور أقمار صناعية تكشف تضرر أكبر مفاعل نووي في كوريا الشمالية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشفت صور الأقمار الصناعية أن السيول الأخيرة في كوريا الشمالية ربما تكون ألحقت أضرارا بغرف المضخات المرتبطة بالمفاعل النووي الرئيسي في البلاد.

وقال مركز "38 نورث" المعني بكوريا الشمالية ويتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، إن صورا التقطتها أقمار صناعية تجارية في الفترة من 6 إلى 11 أغسطس، أظهرت أن "المياه وصلت إلى موقعي ضخ يخدمان المفاعلات" في مجمع يونغ بيون النووي.

وأضاف "تظهر صور يوم 6 أغسطس عند مقارنتها بصور يوم 22 يوليو ارتفاعا دراميا في منسوب مياه نهر كوريونغ الذي يجري بجوار مجمع يونغ بيون".

وكشف المركز عن صورة لسد تغمره المياه بالكامل على نهر كوريونغ وأشار إلى أن الفيضان ربما أدى إلى إتلاف المضخات أو سد أنظمة الأنابيب التي تسحب المياه من النهر، ما يتسبب في إغلاق المفاعل.

وبحسب وكالة "يونهاب"، قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها "تراقب دائما الأنشطة النووية والصاروخية الشمالية عن كثب، وتحافظ السلطات الكورية والأمريكية على نظام تعاون وثيق".

ويحتوي المجمع على مفاعل نووي بقوة 5 ميغاواط وكان مصدرا للبلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة. ويمكن لبيونغ يانغ تصنيع قنبلة نووية واحدة من البلوتونيوم عن طريق إعادة معالجة قضبان الوقود المستخدم من المفاعل.

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