htc تعلن عن 3 هواتف اقتصادية للمنافسة من جديد

يبدو أن htc التايوانية قررت المنافسة بشراسة و العودة من جديد لسوق الهواتف الذكية، من خلال نيتها لطرح 3 هواتف ذكية إقتصادية، نظرًا لأن هذه الفئة تستهدف عدد كبير من المستخدمين حول العالم.
وبحسب فون آرينا التقني، يأتى ذلك بعد مرور أسبوع من إطلاقها هاتف Wildfire E2، أى أن خطة htc تجاه الربع الأخير من 2020 هي إستهداف أكبر حصة سوقية ممكنة.
وجاءت أسماء الهواتف كالتالي:
1- HTC Wildfire E Lite
2- Wildfire E Ultra
3- Wildfire E Star
يأتى قرار الصانع التايواني بعد ساعات من تدشينها HTC Desire 20 Pro رسميًا فى أوروبا، الذى يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بكسل، من نوع LCD، ونوتش على هيئة ثقب أعلى الزاوية العلوية اليسري للكاميرا الأمامية.