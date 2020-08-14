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تكنولوجيا

htc تعلن عن 3 هواتف اقتصادية للمنافسة من جديد

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 03:10 ص
htc تعلن عن 3 هواتف
htc تعلن عن 3 هواتف إقتصادية للمنافسة من جديد
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قسم التكنولوجيا
يبدو أن htc التايوانية قررت المنافسة بشراسة و العودة من جديد لسوق الهواتف الذكية، من خلال نيتها لطرح 3 هواتف ذكية إقتصادية، نظرًا لأن هذه الفئة تستهدف عدد كبير من المستخدمين حول العالم.

وبحسب فون آرينا التقني، يأتى ذلك بعد مرور أسبوع من إطلاقها هاتف Wildfire E2، أى أن خطة htc تجاه الربع الأخير من 2020 هي إستهداف أكبر حصة سوقية ممكنة.

وجاءت أسماء الهواتف كالتالي:
1- HTC Wildfire E Lite
2- Wildfire E Ultra
3- Wildfire E Star

يأتى قرار الصانع التايواني بعد ساعات من تدشينها HTC Desire 20 Pro رسميًا فى أوروبا، الذى يأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة، بدقة 1080 × 2340 بكسل، من نوع LCD، ونوتش على هيئة ثقب أعلى الزاوية العلوية اليسري للكاميرا الأمامية.

ويعمل هاتف HTC Desire 20 Pro بمعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 665 وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، و مستشعر بصمة الإصبع فى الخلف.

يعمل Desire 20 Pro على نظام تشغيل Android 10، كما يحتوي هاتف HTC Desire 20 Pro على كاميرا خلفية رباعية بدقة 48 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل.

ويمتلك Desire 20 Pro بطارية سعة 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط، من خلال منفذ شحن USB-C، ومن ناحية السعر جاء مقابل 279 يورو، ما يعادل 5300 جنيه مصري، ومن المنتظر أن يتم إطلاقه بالأسواق بداية من 24 أغسطس الجاري.

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