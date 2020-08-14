دولة عظيمة.. وزير الأوقاف: القرآن وصف حاكم مصر بالملك

وأكمل

متحدثا عن وصف مكانة مصر في القرآن الكريم مستشهدا بقوله تعالى: في قصة موسى عليه السلام قال تعالى" وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّ ، وقال تعالى " وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى " ، المرة الثالثة في قوله تعالى" فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ، والرابعة في قوله تعالى"قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ