دولة عظيمة.. وزير الأوقاف: القرآن وصف حاكم مصر بالملك

ألقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف خطبة الجمعة اليوم من مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة تحت عنوان: (أعمدة بناء الدولة) ، وذلك بعدد محدود من العاملين بالأوقاف
وأكمل وزير الأوقاف متحدثا عن وصف مكانة مصر في القرآن الكريم مستشهدا بقوله تعالى: في قصة موسى عليه السلام قال تعالى" وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّ ، وقال تعالى " وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى " ، المرة الثالثة في قوله تعالى" فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ، والرابعة في قوله تعالى"قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا ۖ
وأضاف الوزير أن مصر هي مدينة عظيمة من أيام نبي الله موسى عليه ، بل هي مدينة من أيام سيدنا يوسف بن يعقوب ، وعندما تحدث القران في قصة يوسف عن مصر قال تعالى "وقالت نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ، ثم لم يقف حديث القران بل وصف أمرها بالملك وحاكمها بالملك.
ونوه بأنه عندما يتحدث القران والحديث عن حاكمها بالملك فهي دولة عظيمة قال تعالى" وقال الملك إني أرى سبعة بقرات سمان.