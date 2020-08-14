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ملفات

سحب الملفات 22 أغسطس.. قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 01:37 م
الفريق أول محمد زكى
الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة
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محمد إبراهيم

القوات المسلحة:
= على الطبيب المرشح أن يلتزم بارتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة
=  لا يسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط احتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية
= يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويًا بحد أقصى أربعة سنوات
= سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة اعتبارًا من يوم 22 أغسطس


صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير / الدكتوراه للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفه العسكرية دفعة يناير 2021 .

الشروط العامة للقبول

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى

ألا يكون قد سبق الحكم علية بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف 

أن يكون حسن السير والسلوك 

أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم إستخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح 

أن يكون لائقًا طبيًا طبقًا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام

أن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى "كشف الهيئة" وفقا ً لتقييم لجنة الإختبار 

أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة "فترة التكليف"

أن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة ولايسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط إحتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستيرأن لا يزيد السن عن 34 سنة فى 1/1/2021 وأن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة فى 1/1/2021 وأن لا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز .


مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التي يتمتع بها المكلف

يصدر قرار وزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام سنويًا بحد أقصى أربعة سنوات ، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش 

كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الإمتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك ، علمًا بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة بكوبرى القبة إعتبارًا من يوم السبت الموافق22/8/2020.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع www.mod.gov.eg

وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم  2617788 /02.
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