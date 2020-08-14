طافت الأواني وغرفت الجثث.. أهالي الضحايا يكشفون تفاصيل جديدة عن حادث غرق معدية البحيرة

طافت الأواني وغرفت الجثث، هكذا كان مشهد حادث إنقاذ ضحايا غرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، أثناء قيام فرق الإنقاذ النهري في البحث عن الضحايا في أعماق المياه.





روت شقيقة والدة أحد ضحايا غرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، اللحظات الأولى من إنتشال سيارة الضحايا: "من أصعب المشاهد التي مرت علينا جميعًا لحظة إنتشال العربية الخاصة بالضحايا دون وجود جثثهم داخل العربية، زوجته لم تستطيع تحمل المشهد وفقدت الوعي في تلك اللحظة، بعد بكاء وصرخ شديد".





وتابعت: " أواني الطبخ كانت تسبح على سطح البحر، و جثث أولادنا تحت المياه، الله أعلم وصلوا فين بسبب سرعة تيار المياه، من أسباب صعوبة مشهد استخراج العربية دون جثث الضحايا إن الغواصين أثناء عثورهم علي العربية تحت المياه و تحديد مكانها أكدوا بالعثور على جثث الضحايا في العربية و لكن بعد خروجهم من المياه لتوفير أدوات إنتشال العربية و الغوص مرة أخرى كانت الجثث تحركت من المكان بسبب سرعة تيار المياه ".





و استكملت:" والدت الضحايا كانت تنظر للأواني هي تطفو فوق سطح المياه و تردد كلمات كلها وجع وشقي و تقول تعب يا حبيبي علشان تشتري عدة الشغل و كنت لما بشوف العدة قدامي بفرح علشان بشوف فرحتك بيها لكن مكنتش عارفه اني هشوفها قدامي و القهر تزيد في قلبي عليك ".









قالت: " اللي عاش يتيم يربي عياله أيتام، كان جاي من أكل عيشه يريح ساعتين يرجع تاني لتسليم أدوات الطبخ في قرية مجاورة لحضور فرح اليوم تانى، لكن استقبله الموت قبل أولاده .





و تابعت : "الضحية أحمد عبد الفتاح، كان عريس جديد، فرحة كان من ٤ شهور، زوجته كانت حامل جديد ملحقش يفرح، مراته كانت لسه عارفة بخبر الحمل و منتظره وصوله من الشغل تفرحه بالطفل الجديد، لكم قضاء الله وقدره مات عريس"، لافتة إلى أن مازالت الجثة تحت المياه و أدوات الطبخ عائمة على سطح المياه.





أوضحت : " الضحية الثانية محمد عبد اللاه، إبن عم الضحية الأولى كان صاحب عدت الطباخه، لديه طفلين أحدهم تبلغ من العمر سنة ونصف و الاخري تبلغ ٤ شهور"، مضيفًا أن والده كان ضحية حادث تصادم قطار أبو الخاوي.





أضافت : " بعد وفاة والده في حادث تصادم قطار أبو الخاوي، رضت والدته بقضاء الله وقدره و عاشت من أجل تربية أولادها و قبل أن يبرد نرها على زوجها أراد الله أن يختبر صبرها في غرف نجلها تركا أولاده لكي تكمل مسيرته في تربيتهم





تمكنت قوات الإنقاذ النهري بكوم حمادة برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدينة، اليوم الجمعة، من انتشال الجثة الـ 4 لأخر ضحايا معدية قرية دمشلي، التي غرقت وعلى متنها سيارتين، في الساعات الأولي من صباح أمس الخميس.





وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية دمشلى التابعة لمركز كوم حمادة، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدنية والإنقاذ النهرى لمكان الحادث، و تم إنتشال جثة و شخصين من المصابين، وجاري البحث عن المفقودين والضحايا.









وأفادت المعلومات المبدئية أن المعدية كان على متنها ٦ أشخاص و سيارتين أحدهما محملة بالسماد ، والسيارة الأخرى بها أدوات للطبخ.