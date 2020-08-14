مجربة .. طرق طبيعية للتخلص من الحموضة





ويجب استخدام علاجات منزلية للحموضة دون الحاجة للطبيب، والعلاجات المنزلية للحموضة لا تحتاج لتكلفة عالية.



ولعلاج حموضة المعدة بطرق طبيعية يحتاج إلى تناول مثبطات مضخة البروتون مرة واحدة يوميًا على معدة فارغة حتى تعمل بشكل أفضل، وعادة سوف تتناول الدواء كل صباح ، حوالي 30 إلى 60 دقيقة قبل تناول الإفطار ، للسيطرة على حمض المعدة.



ووفقا لموقع healthline لكن قد تزيد مثبطات مضخة البروتون أيضًا من فرص الإصابة بعدوى في الأمعاء أو الرئتين ، لكن هذا نادر الحدوث، كما تم ربط هذه الأدوية بكسور الورك، والمعصم والعمود الفقري.





وتكون المخاطر أعلى لدى الأشخاص الذين يتناولون مثبطات مضخة البروتون لمدة عام أو أكثر وعادة ما تأخذ هذا الدواء قبل وجبات الطعام وقبل النوم.

هناك العديد من العلاجات المنزلية للحموضة، والتى تحدث عندما يكون هناك إفراز زائد للأحماض في الغدد المعدية في المعدة مما ينتج عنه غازات ورائحة كريهة وآلام.