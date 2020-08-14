فستان سوارية مطرز.. هبة نور في إطلالة مثيرة.. شاهد

شاركت النجمة السورية هبة نور متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بجلسة تصوير جديدة".



تألقت هبة نور بفستان أنيق مطرز مكشوف الصدر والكتفين، ورفعت شعرها البنى للخلف على كتفيها بطريقة ناعمة، نالت إعجاب متابعيها.



أما من الناحية الجمالية وضعت هبة نور ميك أب جذاب وماسكرا وروج من درجات البينك وكانت إطلالة جذابة ومثيرة.











يذكر أن آخر أعمال هبة نور مشاركتها فى مسلسل "الحرملك" الجزء الثاني، الذى عرض فى السباق الرمضانى الماضي، وظهرت نور بشخصية "زمردة".



وشارك في الجزء الثاني من "الحرملك" كل من باسم ياخور، جمال سليمان، هبة نور، سامر المصري، أحمد فهمي، درة، والمسلسل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.





