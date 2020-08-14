خلال قضائهما نزهة بحرية.. كوكا يوجه رسالة ساخرة لـ محمد صلاح

وجه أحمد حسن كوكا، نجم فريق أولمبياكوس اليوناني والمنتخب الأول، رسالة إلى محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب، خلال قضائهما نزهة بحرية، اليوم.
ونشر كوكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " صورا له بصحبة محمد صلاح.
وعلق كوكا على الصور: "صاحبك الي بيعمل تمارين للبطن من وهو عنده سنتين".
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وظهر الفرعون المصرى وهو يقضي عطلته الصيفية قبل العودة إلى إنجلترا والانضمام لصفوف الريدز استعدادا للموسم الجديد.
وتوج محمد صلاح مع فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.
وينطلق الموسم الجديد في بطولة الدوري الإنجليزي يوم 12 سبتمبر المقبل.