خلال قضائهما نزهة بحرية.. كوكا يوجه رسالة ساخرة لـ محمد صلاح

وعلق كوكا على الصور: "صاحبك الي بيعمل تمارين للبطن من وهو عنده سنتين".

وظهر الفرعون المصرى وهو يقضي عطلته الصيفية قبل العودة إلى إنجلترا والانضمام لصفوف الريدز استعدادا للموسم الجديد.





وتوج محمد صلاح مع فريقه ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي للمرة الأولى منذ 30 عامًا.



