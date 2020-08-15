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مرأة

لضبط قوامها.. 4 تكات لتحضير كفتة السمك البيتي

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:02 ص
كفتة سمك
كفتة سمك
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أسماء عبد الحفيظ

عشاق السمك لا يفوتهم تناول كفتة السمك الشهية المقرمشة، ولكننا نلاحظ أن المُقدَّمة في المطاعم بقوام وشكل ومختلف عن المحضَّرة في المنزل، لهذا سنتعلم معا اليوم أهم أسرار تحضيرها بنصيحة الشيف الشربيني

سمك جاف
- يجب أن يكون السمك المجهز للكفتة مطهيا وجافا وغير مبلل حتى يمكن خلطه وتشكيل الكفتة دون أن تتفكك خلال التسوية.

زيت قليل
- لا تحتاج كفتة السمك كمية زيت قليلة حتى يتم قليها دون تشرب الكثير منه، فهي تكتفي بكمية زيت بسيطة حتى تحصل على لونها الذهبي، خاصة أن مكوناتها مطهية وغير نيئة.

نار متوسطة
حتى تطهى كفتة السمك بنجاح، تحتاج للتسوية على نار متوسطة لتحصل على النتيجة المثالية لكفتة سمك مثل المطاعم.

الفرن
في حال ملاحظة تشرب كفتة السمك للكثير من زيت القلي، يمكن رصها في صينية وإدخالها في فرن ساخن لدقائق حتى تجف وتفقد زيتها الزائد وتقدم ساخنة، ولكن لا تترك لمدة طويلة حتى لا تحرق.

يقدم الشيف الشربيني طريقة تحضير كفتة السمك المقلي

مقادير كفتة السمك المقلي

سمك فيليه
بطاطس مسلوقة
ثوم
بصل
فلفل حار
كزبرة خضراء
شبت
دقيق
زعتر
بيض
لبن
بقسماط
مستكة
ورق لورا
ملح
فلفل أسود
ثوم بودرة
زيت

طريقة تحضير كفتة السمك المقلي

* يفرم الثوم مع البصل ثم يضاف السمك والفلفل الحار.

* يضاف الثوم البودرة وورق اللورا والزعتر والمستكة والملح والفلفل.

* تضاف البطاطس والشبت والكزبرة وتشكل الكفتة كرات.

* توضع كرات الكفتة في الدقيق ثم البيض المخفوقة مع اللبن ثم البقسماط وتقلى في الزيت وتقدم.

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