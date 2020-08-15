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أهم الاخبار .. تركيا تتذلل لـ مصر .. بايرن يهين برشلونة .. ووفاة شويكار تعمق جراح الوسط الفني

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:01 ص
أهم الأخبار
أهم الأخبار
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:


نحن الأقرب لبعضنا .. أردوغان يتذلل لمصر بعد اتفاقها مع اليونان
حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مغازلة مصر بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في شرق المتوسط، معبرا عن دهشته من وقوف مصر بجانب اليونان... للمزيد اضغط هنا 


رقم قياسي سلبي من إهانة بايرن ميونخ لـ برشلونة
تقدم بايرن ميونخ علي برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. للمزيد اضغط هنا 


في أول رد فعل.. نادي المصري: قرارات اتحاد الكرة تعسفية وقدمنا شكوى للفيفا
أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي إن ناديه لا يقبل توقيع عقوبات عليه من قبل اتحاد الكرة واعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا أمام الإسماعيلى فى المباراة التى كان مقررا لها اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز في استاد برج العرب .. للمزيد اضغط هنا 


واشنطن تؤكد مصادرة 4 شحنات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا
أكدت وزارة العدل الأمريكية أن واشنطن سيطرت على 4 شحنات وقود إيرانية في الطريق إلى فنزويلا وصادرتها.. للمزيد اضغط هنا 


إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي الجديد.. فيديو
أزال مسؤولو الأهلي، جميع الصور الخاصة برمضان صبحي، لاعب الفريق السابق، من استاد النادي بمدينة السلام؛ بعد رفضه العرض المقدم له للبقاء مع القلعة الحمراء، وتفضيله الانتقال لصفوف بيراميدز.. للمزيد اضغط هنا


رحيل شويكار وسمير الإسكندراني وسناء شافع.. أحزان الوسط الفني فى 72 ساعة
خيم على الوسط الفني حزن شديد خلال الثلاثة أيام الماضية بعد رحيل أيقونات للفن المصري، ونرصدهم من خلال هذا التقرير..للمزيد اضغط هنا 

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