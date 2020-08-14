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رياضة

رقم قياسي سلبي من إهانة بايرن ميونخ لـ برشلونة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:10 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم بايرن ميونخ علي برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدف في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مولر افتتح التسجيل مبكرا للبايرن في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية، لكن الابا عادل النتيجة للبارسا بهدف في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة.

بيرسيتش سجل الهدف الثاني للبايرن بتسديدة قوية من الجانب الأيسر فشل شتيجن في التعامل معها.

جنابري أضاف الهدف الثالث لميونخ في الدقيقة 28 ثم أضاف مولر الهدف الرابع في الدقيقة 30 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ 4-1.

وشهد الشوط الأول تسجيل رقم سلبي تاريخي لبرشلونة.. فهو لأول مرة يتأخر برباعية في أول نصف ساعة من مباراة في دوري الأبطال.

ويلاقي الفائز من تلك المباراة الفائز من مانشستر سيتي وليون.
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