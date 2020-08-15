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رياضة

أحمد مرتضى: طالبت كهربا بإحضار عرضًا من الأهلي لرحيله

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:21 ص
كهربا
كهربا
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محمد سمير
كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة من ‏العيار الثقيل، مؤكدًا أنه أبلغ محمود كهربا حينما كان لاعبًا بصفوف ‏النادي الأبيض بإحضار عرضًا رسميًا من الأهلي من أجل رحيله بشكل ‏مقبول.‏

وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"لا يوجد خناقة بين الأهلي والزمالك، فكل ‏لاعب عليه الرحيل بشكل مقبول ومرضي ومحترم".‏

وواصل:" اندهشت من تصريحات كهربا واّخرين يتحدثون عن براءة ‏اللاعب من الأزمة، وهذا أمر لا يعقل والدليل اقرار الفيفا بالغرامة بشكل ‏رسمي".‏

وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن الايفواري كوليبالي تم عرضه على الزمالك ‏ولكن الإدارة رفضت بسبب هروبه من النادي الأحمر.‏‏
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