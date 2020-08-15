أحمد مرتضى: طالبت كهربا بإحضار عرضًا من الأهلي لرحيله

كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة من ‏العيار الثقيل، مؤكدًا أنه أبلغ محمود كهربا حينما كان لاعبًا بصفوف ‏النادي الأبيض بإحضار عرضًا رسميًا من الأهلي من أجل رحيله بشكل ‏مقبول.‏





وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد ‏جمال على شاشة قناة الزمالك:"لا يوجد خناقة بين الأهلي والزمالك، فكل ‏لاعب عليه الرحيل بشكل مقبول ومرضي ومحترم".‏





وواصل:" اندهشت من تصريحات كهربا واّخرين يتحدثون عن براءة ‏اللاعب من الأزمة، وهذا أمر لا يعقل والدليل اقرار الفيفا بالغرامة بشكل ‏رسمي".‏



