أحمد مرتضى: طالبت كهربا بإحضار عرضًا من الأهلي لرحيله

كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أنه أبلغ محمود كهربا حينما كان لاعبًا بصفوف النادي الأبيض بإحضار عرضًا رسميًا من الأهلي من أجل رحيله بشكل مقبول.
وأضاف مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:"لا يوجد خناقة بين الأهلي والزمالك، فكل لاعب عليه الرحيل بشكل مقبول ومرضي ومحترم".
وواصل:" اندهشت من تصريحات كهربا واّخرين يتحدثون عن براءة اللاعب من الأزمة، وهذا أمر لا يعقل والدليل اقرار الفيفا بالغرامة بشكل رسمي".
وأنهى تصريحاته مؤكدًا أن الايفواري كوليبالي تم عرضه على الزمالك ولكن الإدارة رفضت بسبب هروبه من النادي الأحمر.