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منوعات

فتاة ترقص على طائرة وتستفز ركابها.. وإجراء صارم ضدها | فيديو

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:18 ص
فتاة ترقص على طائرة
فتاة ترقص على طائرة
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عزة عاطف
أثارت فتاة مكسيكية مخمورة الجدل على متن طائرة ركاب بعدما خلعت الكمامات وبدأت بالرقص المستفز.

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل لفتاة أثارت استفزاز ركاب طائرة بالرقص ونزع الكمامة عن وجهها.
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وحاول الركاب وطاقم الطائرة إقناعها بأن ما تفعله غير مناسب، وقد تنشر أو تلتقط الفيروس لكنها استمرت ولم تأبه.

وقفت الفتاة حافية القدمين وبدأت في الرقص، وعندما اعترض الركاب على أفعالها هاجمتهم واستكملت في استفزازهم.

ويظهر مقطع الفيديو الفتاة وهي تتجاهل إجراءات الوقاية من كورونا، حيث نزعت الكمامة عن وجهها.

لذا تم أخذ إجراء ضدها وإنزالها من الطائرة في نهاية المطاف وتأجيل الرحلة من مدينة كونكان المكسيكية لساعة كاملة تقريبا بسببها.
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