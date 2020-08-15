لبحث التعاون المشترك.. رئيس الوزراء يصل السودان في زيارة رسمية

وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية، في زيارة تستغرق يوما واحدًا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.



