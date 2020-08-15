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أخبار البلد

لبحث التعاون المشترك.. رئيس الوزراء يصل السودان في زيارة رسمية

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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محمود مطاوع
وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى جمهورية السودان الشقيقة، على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، وعددًا من مسئولي الجهات المعنية، في زيارة تستغرق يوما واحدًا؛ وذلك لبحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة.

ويعقد الجانبان المصري والسوداني، برئاسة رئيسى وزراء البلدين، جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما من المقرر أن يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الزيارة، قيادات مجلس السيادة السوداني.
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