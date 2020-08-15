أهم الأخبار.. مدبولي في السودان.. مد فترة سداد جدية التصالح.. يورجن كلوب أفضل مدرب في إنجلترا.. انهيار عقار قصر النيل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددا من الموضوعات والأخبار المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:
مجلس الوزراء: مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء حتى 15 سبتمبر
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على مد فترة سداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ اعتبارًا من اليوم، السبت الموافق 15 أغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل.. للمزيد اضغط هنا
وزيرة الصحة: 22 طن أدوية وألبان أطفال هدية من مصر لـ السودان
توجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان صباح اليوم، السبت، ضمن وفد وزارى رفيع المستوى برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي.. للمزيد اضغط هنا
تركيا تنقل 400 مرتزق سوري إلى قطر للتدريب
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه تم نقل 400 مرتزق سوري إلى قطر للتدريب، وفق تصريحات لشبكة سكاي نيوز، اليوم السبت.. للمزيد اضغط هنا
رسميا.. يورجن كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب بـ الدوري الإنجليزي 2019 - 2020
أعلنت رابطة البريميرليج، تتويج الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في مسابقة الدوري الإنجليزي 2019 - 2020.. للمزيد اضغط هنا
إنقاذ 18 شخصا من أسفل العقار المنهار بقصر النيل.. صور
أسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار حتى الآن عن إنقاذ 16 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع، ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن.. للمزيد اضغط هنا
مؤشرات تنسيق الجامعات 2020 قبل إعلان الحدود الدنيا.. 98.5% لـ الطب
يترقب طلاب الثانوية العامة، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، والذي من المقرر أن يقر خلاله أعداد المقبولين بالكليات بتنسيق الجامعات 2020، ومن ثم وضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى من التنسيق.. للمزيد اضغط هنا
مطار القاهرة يحظر دخول أجانب بسبب تحليل PCR
كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن سلطات الحجر الصحي بالمطار منعت أجانب من دخول البلاد، وذلك في الساعات الأولى من تطبيق قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج.. للمزيد اضغط هنا
بدء نظر أولى جلسات محاكمة منار سامي فتاة التيك توك بمحكمة استئناف طنطا الاقتصادية
شهد مجمع محاكم طنطا بمحافظة الغربية، منذ قليل، بدء نظر أولى جلسات محاكمة منار سامي، فتاة التيك توك، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك".. للمزيد اضغط هنا