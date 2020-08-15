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محافظات

حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشبرا الخيمة.. صور

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:53 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات، وذلك فى إطار توجيهات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان بالتصدى لجميع أنواع المخالفات والتعديات وردع المخالفين.


وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة إن الحملة استهدفت مناطق عمارات الياسمين بشارع ترعة الإسماعيلية وشارع الشعراوى وحملة رقابية على أسعار مستودعات اسطوانات البوتجاز وبالتعاون مع شرطة المرافق.

وأشار بكر إلى أن الحملة قامت برفع الإشغالات والتعديات أمام عمارات الياسمين بشارع ترعة الإسماعيلية وشارع الشعراوى، وذلك للتعدى على الطريق العام وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الإأشغال مع تحرير محاضر للمخالفين ورفع الإشغالات الموجودة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما تم ضبط تشوينة مواد للبناء تعوق الطريق بدون الحصول على ترخيص للإشغال ومخالفة لقرارات وقف أعمال البناء طبقًا لقرارات مجلس الوزراء.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع إدارة تموين شرق شبرا الخيمة بحملة تفتيشية للمرور على مستودعات أسطوانات البوتاجاز للتأكد من البيع بالأسعار المنصوص عليها وعدم مخالفتها الأسعار المحددة من وزارة التموين.
حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشبرا الخيمة.. صور
حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشبرا الخيمة.. صور
حملة موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات بشبرا الخيمة.. صور
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