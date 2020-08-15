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رياضة

رغم الإقصاء من البطولة.. برشلونة يسدد 5 ملايين يورو لـ ليفربول حال تتويج كوتينيو بدوري الأبطال

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:38 م
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
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محمد السعيد
أفاد تقرير إنجليزي بأن نادي برشلونة سيدفع 5 ملايين يورو لـ ليفربول حال تتويج كوتينيو مع بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا مع العملاق البافاري هذا الموسم.

وكان كوتينيو انضم إلى برشلونة في شتاء 2016 قادما من ليفربول، لكنه فشل في إثبات نفسه مع البلوجرانا لتتم إعارته إلى بايرن ميونخ مطلع الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن وجود بند في عقد انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة يقضي بحصول الريدز على 5 ملايين يورو حال تتويج كوتينيو بدوري الأبطال.

يذكر أن برشلونة ودع دوري أبطال أوروبا، من الدور ربع النهائي أمس، الجمعة، بعد الهزيمة ميونخ بثمانية أهداف مقابل هدفين.

وحل كوتينيو بديلا قبل نهاية المباراة بربع الساعة، وتمكن من صناعة هدف وتسجيل هدفين في شباك برشلونة.

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