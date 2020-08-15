حصاد حالات الكورونا بالقسم الثاني في مجموعة الصعيد

أجرى 12 ناديًا بدوري القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا ، والتى أسفرت عن إيجابية بعض الحلالات وإليكم هذا التقرير لحصاد حالات الكورونا بالصعيد .
جاءت المسحات سلبية في 8 أندية " الإعلاميين ، البنك الأهلي ، بني سويف ، تيلفونات بني سويف ، المنيا ، ديروط ، طهطا ، شبان قنا .
وجاءت التحاليل إيجابية في 4 أندية وهم:
الألومنيوم :
أخطرت اللجنة طبيب بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الإحترازية والطبية اللازمة.
سوهاج :
أخطرت اللجنة طبيبا بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الاحترازية والطبية اللازمة.
بترول أسيوط :
أخطرت اللجنة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالتين إيجابيتين لأحد اللاعبين، وعضو بالجهاز الفنى ويتم معهم إتخاذ الاجراءات الإحترازية و الطبية اللازمة.
الفيوم :
أخطرت اللجنة طبيب بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، وعددهم 34 ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الإحترازية والطبية اللازمة.