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رياضة

حصاد حالات الكورونا بالقسم الثاني في مجموعة الصعيد

السبت 15/أغسطس/2020 - 04:20 م
بني سويف
بني سويف
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كتب: رباب الهوارى
أجرى 12 ناديًا بدوري القسم الثانى بمجموعة الصعيد ،المسحة الطبية الأولى للكشف عن فيروس كورونا ، والتى أسفرت عن إيجابية بعض الحلالات وإليكم هذا التقرير لحصاد حالات الكورونا بالصعيد .

جاءت المسحات سلبية في 8 أندية " الإعلاميين ، البنك الأهلي ، بني سويف ، تيلفونات بني سويف ، المنيا ، ديروط ، طهطا ، شبان قنا  .


وجاءت التحاليل إيجابية في 4 أندية وهم:

الألومنيوم : 
أخطرت اللجنة طبيب بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الإحترازية والطبية اللازمة.

سوهاج :
أخطرت اللجنة طبيبا بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الاحترازية والطبية اللازمة.

بترول أسيوط :
أخطرت اللجنة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، ماعدا حالتين  إيجابيتين لأحد اللاعبين، وعضو بالجهاز الفنى ويتم معهم إتخاذ الاجراءات الإحترازية و الطبية اللازمة.

الفيوم :
أخطرت اللجنة طبيب بالفريق الأول لكرة القدم بأن نتيجة جميع العينات سلبية للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، وعددهم 34 ماعدا حالة واحدة إيجابية لأحد اللاعبين، ويتم معه اتخاذ الاجراءات الإحترازية والطبية اللازمة.
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