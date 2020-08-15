القوات المسلحة: تكثيف الجسر الجوى لإرسال المساعدات العاجلة للبنان

وصلت إلى مطار بيروت الدولى مجموعة من طائرات النقل العسكرية فى رحلتها الخامسة وعلى متن أحدها نخبة من الأطباء والإستشاريين والأخصائيين بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر من التخصصات الطبية المختلفة والمقرر إنضمامهم للعمل فى المركز الصحى للجامعة العربية ببيروت.





ضمت الرحلة شحنة كبيرة من الأدوية والمواد الغذائية الضرورية المقدمة من جمهورية مصر العربية إلى لبنان.





أعرب الجانب اللبنانى عن عميق شكره وإمتنانه لمصر قيادة وحكومة وشعبًا على موقفها الداعم والمستمر للجمهورية اللبنانية فى مختلف المجالات وإستمرار الجسر الجوى منذ بداية الأزمة وحتى الأن





تأتى تلك المساعى المصرية تأكيدًا على مساندة مصر الدائمة للبنان للعبور بها من أزمتها الحالية.





كما يأتي ذلك إستمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة بإستمرار فتح الجسر الجوى من المساعدات العاجلة المقدمة إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية وتكثيفها لمساعدة أبناء الشعب اللبنانى لتجاوز أثار إنفجار مرفأ بيروت .