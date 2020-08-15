التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة مصر المقاصة بالدوري

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة مصر المقاصة في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.







