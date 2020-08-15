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رياضة

التشكيل الرسمي للزمالك في مواجهة مصر المقاصة بالدوري

السبت 15/أغسطس/2020 - 07:06 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن تشكيل الفريق المقررة له مواجهة مصر المقاصة في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.


. وضم التشكيل: محمد أبو جبل في حراسة المرمى.. محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي ومحمد عبدالغني في خط الدفاع.. فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمد حسن وأشرف بن شرقي في خط الوسط.. مصطفى محمد في خط الهجوم.. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جنش وإسلام جابر وحاتم محمد وحسام اشرف ومحمد اوناجم واسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وأحمد عيد وكابونجو كاسونجو. 
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