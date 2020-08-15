مشكلات الصرف بالقرى وقيود الارتفاع أمام لجنة مقترحات النواب غدا

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة النائب همام العادلى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها غدا عدد من الإقترحات متعلقة بمشكلات قيود الارتفاع للمبانى فى بعض المحافظات ومشكلات وخدمات توصيل الصرف الصحى ومحطات مياه الشرب وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.





ويتناول الاجتماع مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب همام العادلى، بشأن رفع قيود الارتفاع المقررة لمدينة المراغة - محافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن رفع قيود الارتفاع المقررة لمدينة أسيوط - محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب بسام فليفل، بشأن إنشاء محطة معالجة صرف صحى على جرن بنانى بموت - مركز نبروه – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الزاهد، بشأن زراعة النخيل المثمر بمدينة العاشر من رمضان - محافظة الشرقية بدلا من نخيل وأشجار الزينة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الباقى تركيا، بشأن إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحى بجميزة بنى عمرو - مركز ديرب نجم- محافظة الشرقية.





كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع، الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن توصيل الصرف الصحى لمجلس قروى بنى غنى مركز سمالوط - محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم، بشأن إقامة محطات صرف صحى بمجالس قروية (شارونة - میانه - برطباط -آبا - طنبدى - شم البحرية ) بمركز مغاغة - محافظة المنيا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين محمود عشماوى، بشأن استكمال مشروع الصرف الصحى بقرى ( نای - طنان - قيما- صنافير) محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد سلیم عسکری بشأن إحلال وتجديد مساكن السيول بمنطقة السيول - بقرية خزام -مركز قوص - محافظة قنا.



