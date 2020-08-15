شركة إماراتية توقع مع نظيرتها الإسرائيلية اتفاقاً لتطوير الدراسات الخاصة بـ كورونا

وقعت شركة أبيكس الوطنية للاستثمار "الإماراتية" اتفاقا تجاريا استراتيجيا مع مجموعة تيرا "الإسرائيلية" لتطوير الأبحاث و الدراسات الخاصة بفيروس كورونا . بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية.





وأشارت إلى أن الاتفاق التجاري وقعه عن الجانب الإماراتي، خليفة يوسف خوري، رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس الوطنية للاستثمار وعن الجانب الإسرائيلي، أورين ساديف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرا، خلال مؤتمر صحفي حضره أيدو بيرنيكر ممثل مجموعة فيرست كابيتال و عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في الشركتين وممثلين عن وسائل الإعلام الإماراتية والإسرائيلية، وذلك في مقر الشركة في إمارة أبوظبي.





ونقلت الوكالة عن خليفة يوسف خوري رئيس مجلس إدارة أبيكس الوطنية للاستثمار، قوله: " يسعدنا أن نبدأ التعاون مع مجموعة تيرا الإسرائيلية والذي يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة و الاقتصاد و الشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية و الإسرائيلية لما فيه المنفعة و الخير وخدمة الإنسانية عبر تعزيز الأبحاث و الدراسات الخاصة بفيروس كورونا".





وقال أورين ساديف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرا: "يسرنا التعاون مع شركة أبيكس الوطنية للاستثمار ونأمل أن نحقق من هذا التعاون الأهداف المنشودة و التي تعود بالمنفعة الاقتصادية على الجميع خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مختلف أنحاء دول العالم".





ويهدف الاتفاق بين الشركتين إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا إضافة إلى تطوير جهاز فحص كورونا للمساهمة في تسريع عملية الفحص وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية لجميع أفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.





و تعد " مجموعة تيرا " التي تأسست في عام 2003 جزءا من معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل و لديها استثمارات في البحث والتطوير و تضم مجموعة كبيرة من العلماء المشهورين عالميا وهي شركة تقنية تركز على اختبارات فحص كورونا السريعة و الآمنة من خلال التنفس وبدقيقة واحدة عبر أجهزة فحص تيرا مما يوفر نتائج فورية وبتكلفة فعالة و يساهم في سرعة الحصول على نتائج تسمح بعودة النشاط لمختلف القطاعات.





وقد تم إجراء اختبارات السلامة البيولوجية التابعة لمجموعة تيرا في العديد من البلدان حول العالم بما في ذلك مستشفى الإمارات الميداني في أبوظبي وسيتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عامة.



