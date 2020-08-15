AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شركة إماراتية توقع مع نظيرتها الإسرائيلية اتفاقاً لتطوير الدراسات الخاصة بـ كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:56 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
وقعت شركة أبيكس الوطنية للاستثمار "الإماراتية" اتفاقا تجاريا استراتيجيا مع مجموعة تيرا "الإسرائيلية" لتطوير الأبحاث و الدراسات الخاصة بفيروس كورونا . بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية الرسمية.

وأشارت إلى أن الاتفاق التجاري وقعه عن الجانب الإماراتي، خليفة يوسف خوري، رئيس مجلس إدارة شركة أبيكس الوطنية للاستثمار وعن الجانب الإسرائيلي، أورين ساديف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرا، خلال مؤتمر صحفي حضره أيدو بيرنيكر ممثل مجموعة فيرست كابيتال و عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في الشركتين وممثلين عن وسائل الإعلام الإماراتية والإسرائيلية، وذلك في مقر الشركة في إمارة أبوظبي.

ونقلت الوكالة عن خليفة يوسف خوري رئيس مجلس إدارة أبيكس الوطنية للاستثمار، قوله: " يسعدنا أن نبدأ التعاون مع مجموعة تيرا الإسرائيلية والذي يشكل باكورة الأعمال لفتح التجارة و الاقتصاد و الشراكة الفعالة بين قطاعات الأعمال الإماراتية و الإسرائيلية لما فيه المنفعة و الخير وخدمة الإنسانية عبر تعزيز الأبحاث و الدراسات الخاصة بفيروس كورونا".

وقال أورين ساديف، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة تيرا: "يسرنا التعاون مع شركة أبيكس الوطنية للاستثمار ونأمل أن نحقق من هذا التعاون الأهداف المنشودة و التي تعود بالمنفعة الاقتصادية على الجميع خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في مختلف أنحاء دول العالم".

ويهدف الاتفاق بين الشركتين إلى تطوير وتعزيز الأبحاث والدراسات الخاصة بفيروس كورونا إضافة إلى تطوير جهاز فحص كورونا للمساهمة في تسريع عملية الفحص وتسهيلها وتوفيرها بدقة عالية لجميع أفراد المجتمع وفق أفضل الممارسات العالمية.

و تعد " مجموعة تيرا " التي تأسست في عام 2003 جزءا من معهد وايزمان للعلوم في إسرائيل و لديها استثمارات في البحث والتطوير و تضم مجموعة كبيرة من العلماء المشهورين عالميا وهي شركة تقنية تركز على اختبارات فحص كورونا السريعة و الآمنة من خلال التنفس وبدقيقة واحدة عبر أجهزة فحص تيرا مما يوفر نتائج فورية وبتكلفة فعالة و يساهم في سرعة الحصول على نتائج تسمح بعودة النشاط لمختلف القطاعات.

وقد تم إجراء اختبارات السلامة البيولوجية التابعة لمجموعة تيرا في العديد من البلدان حول العالم بما في ذلك مستشفى الإمارات الميداني في أبوظبي وسيتم تطبيقها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة عامة.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبوظبي تستأنف النشاط الرياضي بعد توقفات كورونا بمنافسات قتالية في يوليو المقبل

أكبر اتفاقية.. أدنوك الإماراتية تعلن عن صفقة للاستثمار بالبنية التحتية للطاقة بـ 76 مليار درهم

شراكة جديدة بين هيونداي وLG لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية

تعمل بالغاز.. كل ما تريد معرفته عن أكبر محطة لتوليد الكهرباء في الإمارات

يكشف الإصابة بـ كورونا خلال 30 ثانية.. شركة إسرائيلية تعلن عن جهاز لفحص الفيروس عبر النفس

أولى نتائج التطبيع.. الإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا بشأن فيروس كورونا

ترشيحاتنا

العربية: انفراجة وشيكة في أزمة سد النهضة

97.60 العلمي علوم.. 94.4% الرياضة.. و79.9 للادبي .. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى بالتنسيق

ابن الغالي.. أمير كرارة ينشر صورة مع نجل أحمد السقا

إعدام طبيب يمني بعد صلبه على مبنى حكومي.. والسبب زوجته

أردوغان يعترف بنقل إرهابيين من سوريا إلى سيناء.. فيديو

رحيل شويكار.. ليلى نصر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور بجنازة "سيدتى الجميلة"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي الغيطي تثير الجدل بهذه الإطلالة

أبيض X أسود.. سلمى أبو ضيف تستعرض جمالها.. شاهد

بعد تسبب كورونا في التليف الرئوي.. تعرف على الأسباب الأخرى للإصابة به