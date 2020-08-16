رواد السوشيال يهاجمون «الأطباء»: نعي عصام العريان وصمة عار على جبينكم

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، وعضو مجلس النقابة الدكتور إيهاب طاهر، بسبب نشرهما نعي للقيادي الإخواني عصام العريان، على خلفية وفاته داخل السجن منذ أيام.





واعتبر الرواد ما حدث وصمة عار في جبين نقابة الأطباء، وأن هذا الفعل ينم عن انتماء العضوين السابقين إلى جماعة الإخوان.





جاء ذلك بعد الهجوم الشديد من قبل أطباء وأسر شهداء الجيش والشرطة لاتهام العريان والحكم عليه في قضايا إرهاب.





وكانت نقابة أطباء مصر نعت القيادى الإخوانى، عصام العريان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، كالآتي: "توفى إلى رحمة الله الدكتور عصام العريان، أمين صندوق النقابة الأسبق، خالص العزاء لأسرته، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة".





وتوفي عصام العريان، عضو جماعة الإخوان الإرهابية، فجر يوم الخميس الماضي، في محبسه بسجون طرة بضاحية المعادي بالقاهرة، عن عمر يناهز 66 عامًا.